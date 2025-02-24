Шахтер Донецк

В понедельник, 24 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и столичный клуб «Левый Берег». В турнирной таблице команды разделяет 11 позиций – дончане занимают 3-е место, а киевляне 14-е

Шахтер

Команда Марино Пушича в трех заключительных турах 2024 года пережила всю возможную гамму эмоций. Вначале она, напомним, 1 декабря в номинально домашней игре сыграла во Львове вничью 1:1 с «Рухом», спустя 5 дней уверенно обыграла «Ворсклу» (3:1), а 15 декабря закрыла первую часть сезона 2024/2025 в УПЛ выездным поражением от «Полесья» (0:1).

Зимовали «горняки» в турнирной таблице чемпионата Украины на третьей позиции, имея в активе 33 очка (10 побед, 3 ничьи, 3 поражения, мячи 41:15). Официально 2025 год они открыли рано, ведь уже в конце января провели заключительные матчи в основном раунде Лиги чемпионов.

Как известно, в лигочемпионовских поединках подопечные Пушича обыграли французский «Брест» (2:0), который уже гарантировал себе путевку в плей-офф турнира, а после этого проиграли в Дортмунде «Боруссии» со счетом 1:3. В результате «Шахтер» в итоговой турнирной таблице Лиги чемпионов расположился на 27-м месте с 7 очками после 8 игр и оказался вне числа участников нокаут-стадии.

После лигочемпионовских игр дончане продолжили подготовку к весне-2025 в национальном чемпионате. Всего во время зимней подготовки «Шахтер» провел 6 контрольных матчей. В них он одержал 5 побед и один раз сыграл вничью. «Горняки» в зимних спаррингах набрали 88,8% возможных условных очков. Это самый лучший показатель среди всех коллективов УПЛ.

Левый Берег

Клуб «Левый Берег» проводит, как известно, свой первый сезон в Украинской Премьер-лиге. Задачей-минимум для него является сохранение места в лиге. Пока команда Виталия Первака с выполнением задачи справляется, находясьне в хоне прямого понижения в классе, а в зоне стыковых встреч.

Первую часть кампании 2024/2025 «аисты» закрыли серией из трех матчей без поражений, чем значительно улучшили себе настроение перед зимней паузой. Тогда была зафиксирована ничья 1:1 в игре с «Оболонью», после чего последовали победы ЛНЗ (3:1) и «Ворсклой» (1:0). Как следствие, на зимний антракт «Левый Берег» отправился с 16 очками в активе и на 14-й позиции в таблице.

Во время зимней подготовки киевляне провели 7 товарищеских поединков. В них было одержано 4 победы, также имела место 1 ничья, а вот в двух поединках случились поражения. «Аисты» набрали в спаррингах 61,9% возможных условных очков – это четвертый показатель среди всех клубов УПЛ после «Шахтера» (88,8%), «Динамо» (76,6%) и «Руха» (75%).

Статистика встреч

Соперники провели только одну очную встречу, которая состоялась в первом круге текущего турнира и завершилась победой «Шахтера» со счетом 1:0.

Судьбу единственной очной встречи команд в истории решил гол Даниила Сикана на 63-й минуте игры, которая, напомним, состоялась 18 августа прошлого года.

Прогноз на противостояние

Игроки «Шахтера» права на осечку в предстоящем поединке не имеют. Их конкуренты в борьбе за чемпионство из «Динамо» и «Александрии» свои матчи в 18-м туре выиграли, поэтому обязаны побеждать и «горняки». Тем более, что именно они являются фаворитами предстоящей встречи. При этом, фаворитами безоговорочными. Осмелимся предположить, что команда Пушича не просто выиграет, а победит с форой «-1,5» гола.