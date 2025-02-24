Шахтер Донецк

В понедельник, 24-го лютого, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

«Динамо» и «Александрия» одержали свои очередные победы в минувшие выходные, поэтому у команды Марино Пушича нет иного выхода, кроме как выиграть свою игру, а иначе каждая новая ошибка «Шахтера» рискует оказаться фатальной в чемпионской гонке. Однако абсолютным дебютантам «элитного» дивизиона в матче против явного фаворита терять нечего, так как ниже третьей с конца строчки «Левый Берег» после этого тура не опуститься, а если удасться набрать очки, то сразу несколько команд рискуют оказаться позади коллектива Виталия Первака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.