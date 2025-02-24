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Премьер-лига
Шахтер Донецк
24.02.2025 18:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 00:53 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:54
24
0

Шахтер – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

24 февраля 2025, 00:53 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:54
24
0
Шахтер – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В понедельник, 24-го лютого, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

«Динамо» и «Александрия» одержали свои очередные победы в минувшие выходные, поэтому у команды Марино Пушича нет иного выхода, кроме как выиграть свою игру, а иначе каждая новая ошибка «Шахтера» рискует оказаться фатальной в чемпионской гонке. Однако абсолютным дебютантам «элитного» дивизиона в матче против явного фаворита терять нечего, так как ниже третьей с конца строчки «Левый Берег» после этого тура не опуститься, а если удасться набрать очки, то сразу несколько команд рискуют оказаться позади коллектива Виталия Первака.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
24 февраля 2025 -
18:00
Левый Берег
Победа Шахтера 1.13 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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