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Премьер-лига
Шахтер Донецк
24.02.2025 18:00 – FT 1 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 24 февраля 2025, 20:13
2828
0

Шахтер – Левый Берег – 1:0. Как Швед решил судьбу игры. Видеообзор матча

24 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ

24 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 24 февраля 2025, 20:13
2828
0
Шахтер – Левый Берег – 1:0. Как Швед решил судьбу игры. Видеообзор матча
УПЛ

В понедельник, 24 февраля, прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. «Горняки» победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживал матч арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

На 61-й минуте «горняки» отрыли счет в матче. Первый в 2025 году гол в официальных матчах «Шахтера» забил Марьян Швед.

УПЛ. 18-й тур, 24 февраля.

Шахтер – Левый Берег – 1:0

Гол: Швед, 61.

ГОЛ! Швед, 61 мин, 1:0!

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Швед (Шахтер Донецк).
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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