Шахтер Донецк

Шахтер – Левый Берег – 1:0. Как Швед решил судьбу игры. Видеообзор матча
24 февраля проходит матч 18-го тура УПЛ
В понедельник, 24 февраля, прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Шахтер» и «Левый Берег».
Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. «Горняки» победили со счетом 1:0.
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Обслуживал матч арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.
На 61-й минуте «горняки» отрыли счет в матче. Первый в 2025 году гол в официальных матчах «Шахтера» забил Марьян Швед.
УПЛ. 18-й тур, 24 февраля.
Шахтер – Левый Берег – 1:0
Гол: Швед, 61.
ГОЛ! Швед, 61 мин, 1:0!
События матча
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