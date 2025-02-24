Шахтер Донецк

В понедельник, 24 февраля, прошел матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. «Горняки» победили со счетом 1:0.

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Обслуживал матч арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

На 61-й минуте «горняки» отрыли счет в матче. Первый в 2025 году гол в официальных матчах «Шахтера» забил Марьян Швед.

УПЛ. 18-й тур, 24 февраля.

Шахтер – Левый Берег – 1:0

Гол: Швед, 61.

ГОЛ! Швед, 61 мин, 1:0!