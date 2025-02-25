Возвращение Григорчука, удаление Максимова, победа Шовковского

УПЛ вернулась. Вернулась в настоящие февральские морозы. Но матч ведь состоится при любой погоде. Но погода таки внесла свои коррективы в тур. Игру «Кривбасс» – «Верес» перенесли из Кривого Рога в Ровно. И номинальные гости этим отлично воспользовались, добыв разгромную победу. Роман Григорчук в дебютном поединке во главе ЛНЗ добыл победу – его команда переиграла «Рух». «Оболонь» в матче за шесть очков переиграла «Ворсклу». В матче тура «Динамо» одолело «Карпаты». «Шахтер» не испытал проблем в игре против «Левого берега».

Почин тура

Первый «весенний» гол УПЛ на счету новобранца «Колоса» Ковталюка. Этот мяч, забитый в ворота «Черноморца», для Николая наверняка один из самих легких в карьере: форвард забивал фактически в пустые ворота. К тому же, этот гол для Ковталюка один из самых быстрых: он отличился уже на второй минуте встречи.

Джокер тура

На 70-й минуте матча «Колос» – «Черноморец» наставник гостей Александр Бабич бросил в бой молодого нападающего Попова. Очень удачно бросил в бой: спустя 17 минут Кирилл отметился забитым мячом. Причем не простым забитым мячом, а победным.

Сенсация тура

Домашний матч против «Вереса» «Кривбасс» проводил на поле соперника – в Ровно. Все из-за непогоды: криворожане не успели подготовить домашнюю арену. Лучше бы успели, потому что команда Юрия Вернидуба была нещадно бита. После первого тайма номинальные хозяева «горели» 0:2. Отличились Шарай и Гайдучик. А во второй половине встречи дебютным мячом за «Верес» отличился Харатин.

Ошибка тура

Счет в поединке «Кривбасс» – «Верес» был открыт после жесткой ошибки голкипера криворожан Маханькова. Владимир не удержал в руках простейший мяч – фактически подарил его Шараю, и полузащитник «Вереса» забивал уже в пустые ворота.

Слова тура

После крупного поражения от «Вереса» наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб не стал искать виновных в поражении: «Хочу поздравить «Верес» с победой. Они действительно это заслуживали сегодня. Были видны желания и заряд, с которым они вышли на поле. Мы же вышли играть немного в другой футбол – академический. Этот футбол в весенней части не пройдет. Я думаю, в первую очередь это моя ошибка. Не буду искать виновных среди футболистов, ведь есть главный тренер. Когда проигрывает команда – всегда виноват главный тренер, а когда команда выигрывает – выигрывает команда».

Дебюты тура

Самый дорогостоящий новобранец в истории «Полесья» Факундо Батиста отличился в первом же официальном поединке за житомирскую команду. Уругваец забил единственный и победный мяч в игре против «Ингульца». Но, по правде говоря, 26-летнему нападающему в том моменте не особо пришлось демонстрировать свое мастерство: он забивал в пустые ворота.

ФК Полесье. факундо Батиста

А вот один из самых дорогих игроков в истории «Шахтера» – бразилец Кауа Элиас – не сумел отличиться результативным действием в дебютной встрече за «горняков» - против «Левого берега». 18-летний форвард появился на поле уже при счете 1:0, заменив Траоре.

ФК Шахтер. Кауа Элиас

«Эпидемия» тура

Из-за того, что в «Рухе» якобы «эпидемия» – заболели около 20 работников клуба, среди которых 12 футболистов (это со слов гендира львовского клуба Дедышина), львовяне просили перенести матч против ЛНЗ на позже. Черкасчане были не против переноса. Но против была УПЛ, поскольку такая причина переноса не прописана в регламенте соревнований. Поэтому «Руху» пришлось играть. И он сыграл. Основой. Так был ли мальчик?

Возвращение тура

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный отечественный тренер Роман Григорчук после непродолжительной и неудачной заграничной командировки вернулся в чемпионат Украины. Вернулся, чтобы возглавить ЛНЗ. Первый блин для Григорчука не оказался комом. Его подопечные на выезде одолели «Рух». Таким образом, черкасчане прервали свою рекордную серию без побед (пять матчей).

Удаление тура

Не сдержался. Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов во время матча против «Оболони» был слишком эмоциональным. И его эмоции были направлены в первую очередь в сторону арбитра встречи Дениса Шурмана. Арбитру встречи такое эмоциональное поведение наставника полтавчан не очень нравилось. Он сначала попытался угомонить Максимова желтой карточкой, но тщетно: Юрий Вильевич не угомонялся. Как следствие – еще один «горчичник», который автоматически покраснел.

Дубль тура

Исход матча на «Нике» решил форвард хозяев поля Филиппов. Александр отметился дважды в воротах «Зари». Сначала на последней минуте первой половины встречи, а затем на второй минуте второго тайма. «Заря» имела моменты, чтобы сравнять счет, но «Александрия» выстояла.

Матч тура

В Киеве встретились лидер чемпионата – «Динамо» – и отнюдь не робкий новичок УПЛ – «Карпаты». Поединки «бело-синих» и «зелено-белых» всегда отличались принципиальностью и боевитостью. Не стал исключением и этот раз. В первом тайме ворота соперников остались сухими. Но вот после перерыва хозяев прорвало. Сначала дебютным мячом за «Динамо» отличился Михайленко, а спустя двадцать минут очередной мяч в УПЛ забил Ванат.

Гол тура

Классный мяч забил в ворота «Карпат» форвард «Динамо» Ванат. Влад получил мяч от Вивчаренко на левом фланге, быстро сместился в штрафную площадь, элегантно обыграв Жана Педросо, и закрутил мяч в дальний угол ворот. Без шансов для голкипера гостей Кинарейкина.

Гвардеец тура

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Матч против «Карпат» для капитана «Динамо» Андрея Ярмоленко стал юбилейным – 255-м, сыгранным в чемпионатах Украины. Опытный полузащитник вышел на третье место в историческом реестре гвардейцев «бело-синего» клуба. Выше Ярмоленко – лишь Александр Шовковский и Олег Гусев.

Швед тура

«Шахтер» постепенно возвращается к «заводским настройкам» – ориентации на бразильцев. Однако в поединке против «Левого берега» автором единственного и победного мяча стал украинский полузащитник «горняков» Марьян Швед, которому ассистировал Траоре. Для Шведа этот гол – первый с мая прошлого года.

Символическая сборная тура