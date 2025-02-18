Имад АШУР: «Цель Полесья – бороться за зону еврокубков»

Главный тренер Полесья Имад Ашур дал пресс-конференцию, на которой рассказал о задачах на сезон и оценил последние трансферы:

Как попал в Полесье? На тот момент я работал тренером в Днепр-1 U-19 и поступило предложение возглавить вторую команду клуба. Она уже была создана и решение принималось с учетом идеи, что эта команда станет важным звеном между первой командой, U-19 и академией.

После собеседования получил подтверждение о серьезности этих намерений. Мы стали готовиться, формировать тренерский штаб. Но в какой-то момент поступил неожиданный звонок с предложением. Это стало сюрпризом, не менее неожиданным, чем когда эта новость официально объявлена ​​для всех. Я прошел через эти эмоции несколько раньше, узнав о назначении за несколько дней до официального объявления.

Задание на сезон? Мы с президентом сознательно понимали, что будет много перемен. Наши амбиции неизменны – мы хотим выигрывать каждый матч. Если побеждать в каждой игре, это приближает нас к поставленным целям или даже к большему.

Наша цель – бороться за зону еврокубков, и эта задача остается актуальной. Сейчас мы продолжаем борьбу в Кубке Украины и во второй половине сезона стремимся достичь максимальной позиции в таблице. Для меня четвертое место, которое дает право играть в квалификации еврокубков – это тот результат, к которому мы стремимся, учитывая обстоятельства. И, конечно, мы хотим пройти как можно дальше в Кубке Украины, выигрывая каждый матч.

Последние трансферы? Все наши трансферы, включая выкуп контракта Мельниченко, окупились одной продажей. Речь о трансфере Артема Смолякова – именно его переход позволил нам выйти на финансовый ноль.

Я считаю, что мы усилились во время этого трансферного окна. Смоляков перешел в Лос-Анджелес за 2 млн долларов вместе с бонусами. Кроме того, по условиям соглашения Полесье получит процент от предстоящей перепродажи игрока. Таким образом, наши входящие трансферы были полностью компенсированы.

Если говорить о ресурсах, то можно сказать, что на этот раз мы действовали более взвешенно. Конечно, мы не сравниваем себя с Шахтером – это флагман, который инвестирует в футбол уже много лет, и это ни у кого не вызывает удивления: тратим ли мы больше Металлиста, например».

ВИДЕО. Пресс-конференция Имада Ашура, главного тренера Полесья