Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заплатило Полесье для выкупа контракта Мельниченко
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 06:59
198
0

Стало известно, сколько заплатило Полесье для выкупа контракта Мельниченко

Коуч Имад Ашур рассказал, что суммарно трансфер обошелся в 400 тысяч евро

18 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 18 февраля 2025, 06:59
198
0
Стало известно, сколько заплатило Полесье для выкупа контракта Мельниченко
ФК Полесье. Максим Мельниченко

Главный тренер Полесья Имад Ашур сообщил, что житомирский клуб выкупил контракт полузащитника Максима Мельниченко у Карпат за 400 тысяч евро:

«Мельниченко раньше находился у нас в аренде. Эта аренда стоила 50 тысяч, сейчас выкупили контракт за 350 тысяч. Суммарно трансфер – 400 тысяч евро.

Хотя были слухи о 1 миллионе. По моему субъективному мнению, мы сейчас очень существенно усилились за это трансферное окно».

20-летний хавбек Максим Мельниченко в текущем сезоне осенью сыграл за Полесье на правах аренды 7 матчей УПЛ и 1 игру Кубка Украины без забитых голов.

ВИДЕО. Пресс-конференция Имада Ашура, главного тренера Полесья

По теме:
ФОТО. «Сделаем все возможное». Караваев дал обещание фанатам Динамо
Имад АШУР: «Цель Полесья – бороться за зону еврокубков»
Источник: Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками клуба
Максим Мельниченко трансферы аренда игрока чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир трансферы УПЛ Имад Ашур финансы
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Футбол | 17 февраля 2025, 20:28 3
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч

Александар Драгович присоединился к Вооруженным силам Австрии

Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
Теннис | 18 февраля 2025, 03:16 1
Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»
Виктория АЗАРЕНКО: «Я бы не назвала матч с Калининой зрелищным»

17 февраля Ангелина уступила экс-первой ракетке мира в 1-м раунде тысячника в Дубае

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились»
Футбол | 18.02.2025, 05:12
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Приятные новости. Лукман и Колашинац восстановились»
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Бокс | 17.02.2025, 09:47
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Бокс | 17.02.2025, 18:25
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19 1
Футбол
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 6
Бокс
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса
16.02.2025, 08:32 7
Бокс
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем