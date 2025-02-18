Стало известно, сколько заплатило Полесье для выкупа контракта Мельниченко

Главный тренер Полесья Имад Ашур сообщил, что житомирский клуб выкупил контракт полузащитника Максима Мельниченко у Карпат за 400 тысяч евро:

«Мельниченко раньше находился у нас в аренде. Эта аренда стоила 50 тысяч, сейчас выкупили контракт за 350 тысяч. Суммарно трансфер – 400 тысяч евро.

Хотя были слухи о 1 миллионе. По моему субъективному мнению, мы сейчас очень существенно усилились за это трансферное окно».

20-летний хавбек Максим Мельниченко в текущем сезоне осенью сыграл за Полесье на правах аренды 7 матчей УПЛ и 1 игру Кубка Украины без забитых голов.

ВИДЕО. Пресс-конференция Имада Ашура, главного тренера Полесья