Кубок Азии10 января 2025, 18:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье выкупило контракт хавбека Карпат
Мельниченко подписал контракт на 3 года
10 января 2025, 18:52 |
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Клуб УПЛ «Полесье» объявил о трансфере полузащитника «Карпат» Максима Мельниченко, который в первой части сезона выступал за команду на правах аренды.
«Полесье» активировало выкуп контракта 19-летнего игрока. Футболист выступает на позиции центрального хавбека.
Мельниченко подписал контракт на 3 года. В первой части чемпионата Максим провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу, а также отыграл 5 встреч за молодежную сборную Украины.
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