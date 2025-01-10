ОФИЦИАЛЬНО. Полесье выкупило контракт хавбека Карпат

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о трансфере полузащитника «Карпат» Максима Мельниченко, который в первой части сезона выступал за команду на правах аренды.

«Полесье» активировало выкуп контракта 19-летнего игрока. Футболист выступает на позиции центрального хавбека.

Мельниченко подписал контракт на 3 года. В первой части чемпионата Максим провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу, а также отыграл 5 встреч за молодежную сборную Украины.