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10 января 2025, 18:52 |
1515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье выкупило контракт хавбека Карпат

Мельниченко подписал контракт на 3 года

10 января 2025, 18:52 |
1515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье выкупило контракт хавбека Карпат
ФК Полесье. Максим Мельниченко

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о трансфере полузащитника «Карпат» Максима Мельниченко, который в первой части сезона выступал за команду на правах аренды.

«Полесье» активировало выкуп контракта 19-летнего игрока. Футболист выступает на позиции центрального хавбека.

Мельниченко подписал контракт на 3 года. В первой части чемпионата Максим провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу, а также отыграл 5 встреч за молодежную сборную Украины.

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Карпаты Львов Максим Мельниченко Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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