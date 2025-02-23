Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
Киевская команда уверенно переиграла соперников
После того, как возобновился розыгрыш УПЛ и уже закончились первые матчи 18 тура, наступила и очередь «Динамо» и «Карпат» выйти на поле и выяснить свое положение дел – «динамовцы» должны были проверить, не растерялась ли игровая форма, которая была в чемпионате осенью и которой вполне должно было хватить для завоевания чемпионства, а «Карпаты» могли проверить новичков (их на поле было двое, Сыч и Краснопир) и тоже попробовать свои силы на фоне непростого оппонента.
Игру столичная команда начала с атак, которые преимущественно разгонял и завершал навесами Вивчаренко с левого фланга. Уже на первой минуте такая передача могла стать голевой, но вместо удара Ярмоленко выбрал неточную скидку. Арбитр мог ставить в том эпизоде пенальти из-за минимального касания мяча ногтей или пальцев Мирошниченко, но в таком случае вряд ли скоро Николай Балакин снова попал бы на матч Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.
А у Ярмоленко было еще несколько моментов, но постоянно что-то не хватало. То с хорошей позиции пробивал выше, то защитники блокировали, то удар получался несильным. Такими темпами бомбардирский рекорд будет очень тяжело побить.
«Карпаты» решили играть вторым номером и в первом тайме имели разве что один полумомент. Краснопор выбежал слева под углом на Нещерета, но не успел пробить, потому что Попов в подкате заблокировал попытку.
Коллега Краснопира Ванат в первом тайме постоянно не мог продемонстрировать свое голевое чутье, часто неверно выбирая позицию и то пробегая мимо мяча, то не успевая на прострелы.
Второй тайм начался с супершанса Краснопира, не реализовавшего выход на ворота и пробившего мимо штанги. И сработало то старое правило, поскольку вскоре Михайленко оказался в штрафной оппонента в такой точке, что пробить точно ему не помешал никто. 1:0.
Скорее «динамовцы» могли забивать второй мяч, чем «зелено-белые» сравнивать. И все же забили киевляне – после классной атаки Вивчаренко вывел Ваната на свидание с Кинарейкиным, тот элегантно (так когда-то Криштиану Роналду забивал в ворота «Динамо») пробросил мимо защитника и расстрелял правый угол ворот.
Игру можно было бы заканчивать. Могли «динамовцы» забивать третий, но, по-видимому, не заслужили своей достаточно компактной обороной гости разгрома, поэтому обошлось все счетом 2:0.
В следующем туре киевляне поедут в Полтаву, а «Карпаты» будут принимать ЛНЗ.
Наши оценки:
Замены Динамо: Волошин – 5,5, Бражко – 5,5, Шапаренко, Дубинчак, Рубчинский – без оценок
Замены Карпат: Стенио – 5,0, Шах – 5,0, Подлепенец, Невес, Танда – без оценок
Украинская Премьер-лига. 18 тур
«Динамо» – «Карпаты» – 2:0
Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75
Предупреждения: Попов, 90+1 – Бабогло, 29, Мирошниченко, 31
«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 79) – Буяльский (Шапаренко, 79), Михайленко (Рубчинский, 85), Пихаленок (Бражко, 65) – Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат, Кабаев
«Карпаты»: Кинарейкин – Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко – Чачуа (Танда, 85), Альварес, Бруниньо (Стенио, 61) – Очеретько (Шах, 61), Краснопир (Невес, 78), Костенко (Подлепенец, 78)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)
События матча
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игру смотрел отрезками, так что глубоко судить не могу, но понравилась та настойчивость с которой ДК не отпускало львовян от своих ворот!
к Михайленко я возможно зря скептически относился!
Всем игрокам без травм и едем дальше - для нас каждый матч чемпионский теперь!
В Києві сьогодні тепло, + 12 👍
соперник серьезный а качество игры порадовало
Впевнено на класі перемогли, практично не дали шансів Карпатам.
Жалко що Ярмоленко не забив в першому таймі хоч один з численних моментів.
Радує що всі здорові і на лавці присутні люди які реально підсилюють при виході.
Волошин правда сьогодні міг би відзначитись, але забракло класу.
Так тримати!!!
Завтра вболіваємо за Лівий Берег, мені здається нічия буде там .
Вівчаренко прогрес ) михавко є в нього якість
З мінусів , волошин це треш, Попов ну дурачок реально, на пустому місці на останній хвилині жовта..
Ще недавно кричали "бендєри", " сколько можна кармить западєнцев?", "бєркут-бєркут"... А тепер - львовскій с данєцкім братья навєк!
другий гол асистує Вівчаренко далі на Ваната, той розбирає захист і кладе ШЕДЕВР 2!
Ванат красавчик, желаю чтобы не опускал планку результативности! Стабильности и развития!!!
Поздравляю Нещерета с сухим матчем. Побольше игр на ноль, это предаст ему уверенности.
Ума и спокойствия Попову, потому что жёлтая полученная им добавочное время не обязательна. Тем более на половине соперника.
Классная сегодня была поддержка у Карпат, на ветке Динамо. Надеюсь хозяева отблагодарят бактерию Дмитрия Квантум. А также помогут ему перевоплотиться к следующему матчу Динамо и поддерживать Ворсклу. Классный шут из него.!
Движемся дальше!
Тут рассказывают Карпаты легко наиграли на 2 гола. Но как это возможно при одном ударе в створ ворот?