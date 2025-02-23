Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты

После того, как возобновился розыгрыш УПЛ и уже закончились первые матчи 18 тура, наступила и очередь «Динамо» и «Карпат» выйти на поле и выяснить свое положение дел – «динамовцы» должны были проверить, не растерялась ли игровая форма, которая была в чемпионате осенью и которой вполне должно было хватить для завоевания чемпионства, а «Карпаты» могли проверить новичков (их на поле было двое, Сыч и Краснопир) и тоже попробовать свои силы на фоне непростого оппонента.

Игру столичная команда начала с атак, которые преимущественно разгонял и завершал навесами Вивчаренко с левого фланга. Уже на первой минуте такая передача могла стать голевой, но вместо удара Ярмоленко выбрал неточную скидку. Арбитр мог ставить в том эпизоде ​​пенальти из-за минимального касания мяча ногтей или пальцев Мирошниченко, но в таком случае вряд ли скоро Николай Балакин снова попал бы на матч Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.

А у Ярмоленко было еще несколько моментов, но постоянно что-то не хватало. То с хорошей позиции пробивал выше, то защитники блокировали, то удар получался несильным. Такими темпами бомбардирский рекорд будет очень тяжело побить.

«Карпаты» решили играть вторым номером и в первом тайме имели разве что один полумомент. Краснопор выбежал слева под углом на Нещерета, но не успел пробить, потому что Попов в подкате заблокировал попытку.

Коллега Краснопира Ванат в первом тайме постоянно не мог продемонстрировать свое голевое чутье, часто неверно выбирая позицию и то пробегая мимо мяча, то не успевая на прострелы.

Второй тайм начался с супершанса Краснопира, не реализовавшего выход на ворота и пробившего мимо штанги. И сработало то старое правило, поскольку вскоре Михайленко оказался в штрафной оппонента в такой точке, что пробить точно ему не помешал никто. 1:0.

Скорее «динамовцы» могли забивать второй мяч, чем «зелено-белые» сравнивать. И все же забили киевляне – после классной атаки Вивчаренко вывел Ваната на свидание с Кинарейкиным, тот элегантно (так когда-то Криштиану Роналду забивал в ворота «Динамо») пробросил мимо защитника и расстрелял правый угол ворот.

Игру можно было бы заканчивать. Могли «динамовцы» забивать третий, но, по-видимому, не заслужили своей достаточно компактной обороной гости разгрома, поэтому обошлось все счетом 2:0.

В следующем туре киевляне поедут в Полтаву, а «Карпаты» будут принимать ЛНЗ.

Наши оценки:

Замены Динамо: Волошин – 5,5, Бражко – 5,5, Шапаренко, Дубинчак, Рубчинский – без оценок

Замены Карпат: Стенио – 5,0, Шах – 5,0, Подлепенец, Невес, Танда – без оценок

Украинская Премьер-лига. 18 тур

«Динамо» – «Карпаты» – 2:0

Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75

Предупреждения: Попов, 90+1 – Бабогло, 29, Мирошниченко, 31

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 79) – Буяльский (Шапаренко, 79), Михайленко (Рубчинский, 85), Пихаленок (Бражко, 65) – Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат, Кабаев

«Карпаты»: Кинарейкин – Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко – Чачуа (Танда, 85), Альварес, Бруниньо (Стенио, 61) – Очеретько (Шах, 61), Краснопир (Невес, 78), Костенко (Подлепенец, 78)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА