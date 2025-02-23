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Динамо Киев
23.02.2025 18:00 – FT 2 : 0
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 19:54 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:00
2681
103

Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты

Киевская команда уверенно переиграла соперников

23 февраля 2025, 19:54 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:00
2681
103
Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
УПЛ

После того, как возобновился розыгрыш УПЛ и уже закончились первые матчи 18 тура, наступила и очередь «Динамо» и «Карпат» выйти на поле и выяснить свое положение дел – «динамовцы» должны были проверить, не растерялась ли игровая форма, которая была в чемпионате осенью и которой вполне должно было хватить для завоевания чемпионства, а «Карпаты» могли проверить новичков (их на поле было двое, Сыч и Краснопир) и тоже попробовать свои силы на фоне непростого оппонента.

Игру столичная команда начала с атак, которые преимущественно разгонял и завершал навесами Вивчаренко с левого фланга. Уже на первой минуте такая передача могла стать голевой, но вместо удара Ярмоленко выбрал неточную скидку. Арбитр мог ставить в том эпизоде ​​пенальти из-за минимального касания мяча ногтей или пальцев Мирошниченко, но в таком случае вряд ли скоро Николай Балакин снова попал бы на матч Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.

А у Ярмоленко было еще несколько моментов, но постоянно что-то не хватало. То с хорошей позиции пробивал выше, то защитники блокировали, то удар получался несильным. Такими темпами бомбардирский рекорд будет очень тяжело побить.

«Карпаты» решили играть вторым номером и в первом тайме имели разве что один полумомент. Краснопор выбежал слева под углом на Нещерета, но не успел пробить, потому что Попов в подкате заблокировал попытку.

Коллега Краснопира Ванат в первом тайме постоянно не мог продемонстрировать свое голевое чутье, часто неверно выбирая позицию и то пробегая мимо мяча, то не успевая на прострелы.

Второй тайм начался с супершанса Краснопира, не реализовавшего выход на ворота и пробившего мимо штанги. И сработало то старое правило, поскольку вскоре Михайленко оказался в штрафной оппонента в такой точке, что пробить точно ему не помешал никто. 1:0.

Скорее «динамовцы» могли забивать второй мяч, чем «зелено-белые» сравнивать. И все же забили киевляне – после классной атаки Вивчаренко вывел Ваната на свидание с Кинарейкиным, тот элегантно (так когда-то Криштиану Роналду забивал в ворота «Динамо») пробросил мимо защитника и расстрелял правый угол ворот.

Игру можно было бы заканчивать. Могли «динамовцы» забивать третий, но, по-видимому, не заслужили своей достаточно компактной обороной гости разгрома, поэтому обошлось все счетом 2:0.

В следующем туре киевляне поедут в Полтаву, а «Карпаты» будут принимать ЛНЗ.

Наши оценки:

Замены Динамо: Волошин – 5,5, Бражко – 5,5, Шапаренко, Дубинчак, Рубчинский – без оценок

Замены Карпат: Стенио – 5,0, Шах – 5,0, Подлепенец, Невес, Танда – без оценок

Украинская Премьер-лига. 18 тур

«Динамо» – «Карпаты» – 2:0

Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75

Предупреждения: Попов, 90+1 – Бабогло, 29, Мирошниченко, 31

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко (Дубинчак, 79) – Буяльский (Шапаренко, 79), Михайленко (Рубчинский, 85), Пихаленок (Бражко, 65) – Ярмоленко (Волошин, 65), Ванат, Кабаев

«Карпаты»: Кинарейкин – Сыч, Бабогло, Педросо, Мирошниченко – Чачуа (Танда, 85), Альварес, Бруниньо (Стенио, 61) – Очеретько (Шах, 61), Краснопир (Невес, 78), Костенко (Подлепенец, 78)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО - КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 103
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FunnyCat_____
С победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
игру смотрел отрезками, так что глубоко судить не могу, но понравилась та настойчивость с которой ДК не отпускало львовян от своих ворот!
к Михайленко я возможно зря скептически относился!
Всем игрокам без травм и едем дальше -  для нас каждый матч чемпионский теперь!
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+12
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Remark
Чемпіонська гра👏
В Києві сьогодні тепло, + 12 👍
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+11
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Серж
В рядах лишнехромосомных шлюхтарей паника почти
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+8
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Gargantua81
это очень хороший шаг
соперник серьезный а качество игры порадовало
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+8
avk2307
Динамо з Перемогою!!!
Впевнено на класі перемогли, практично не дали шансів Карпатам.
Жалко що Ярмоленко не забив в першому таймі хоч один з численних моментів.
Радує що всі здорові і на лавці присутні люди які реально підсилюють при виході.
Волошин правда сьогодні міг би відзначитись, але забракло класу.
Так тримати!!! 
Завтра вболіваємо за Лівий Берег, мені здається нічия буде там .
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+7
Умник
Ванат положил красоту
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+6
Ivan_33Ob
Дуууже важлива перемога! Перші зимові матчі дуже важкі і тут ще карпати попалась)) карпати непогана команда , але ті хвалені трансфери і гравці руха , тільки сич окей виглядає) побачимо я думаю Карпати ще будуть феєрити )) 
Вівчаренко прогрес ) михавко є в нього якість
З мінусів , волошин це треш, Попов ну дурачок реально,  на пустому місці на останній хвилині жовта..
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+6
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Pavel_i_CO
Впевнена перемога. Очікував від львів'ян більшого.  Є +13 від східняків... Завтра чекаємо дива від Лівого Берега 
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+6
FunnyCat_____
завтра все топим за еще одну киевскую команду!
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+6
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TolsTIyELF
Ванат забив потужний гол. Карпати поки окремвітгравці а не команда. Як можно було замість Маркевіча ставити якогось фізрука? Сич Очеретько - молодці, є інші цікаві грвці, але їм потрібен тренер.
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+6
sahka1981
Ну молодці. Доволі переконливо обіграли Карпати. Дивом не забили пару м'ячів в першому таймі. А в другому вже був момент і в Краснопіра. Тільки не дуже сподобалось як відразу після забитого, чомусь сіли на власну половину поля. Ну повністю ж перегравали Карпати по грі. Ну і що Ярмола, що Волошин все якось не туди сьогодні. От Михайлено молодець, ну і Ванат звісно красивий гол забив. З перемогою!
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+6
Микола Захарченко
Важка , але від того не менш значуща перемога Динамо . Захист - трохи нервово , півзахист - респект Михайленко , напад - Ванат просто красень . Вперед до чемпіонства !
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+6
Ivan_33Ob
Доречі замітили що шлюхтарі знову сцять,  спеціально перенесли на завтра гру бо морози )) побачимо) надіюсь лівий берег дасть бій ) глянемо на бананів як у низ з мотивацією
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+5
Муґунот Уух
О! Львів'ян можна поздоровити - у них нові брати об'явилися.
Ще недавно кричали "бендєри", " сколько можна кармить западєнцев?", "бєркут-бєркут"... А тепер - львовскій с данєцкім братья навєк!
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+5
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Viktor Shuper
дуже непогано в цілому. гол Ваната просто топчик, шикарно обіграв захисника
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+5
😼
Михайленко перший забиває,
другий гол асистує Вівчаренко далі на Ваната, той розбирає захист і кладе ШЕДЕВР 2!
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+5
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Fitness.sports
Всех с победой Динамо, очередному шагу к чемпионству! 
Ванат красавчик, желаю чтобы не опускал планку результативности! Стабильности и развития!!!
Поздравляю Нещерета с сухим матчем. Побольше игр на ноль, это предаст ему уверенности. 
Ума и спокойствия Попову, потому что жёлтая полученная им добавочное время не обязательна. Тем более на половине соперника. 
Классная сегодня была поддержка у Карпат, на ветке Динамо. Надеюсь хозяева отблагодарят бактерию Дмитрия Квантум. А также помогут ему перевоплотиться к следующему матчу Динамо и поддерживать Ворсклу. Классный шут из него.!
Движемся дальше!
Тут рассказывают Карпаты легко наиграли на 2 гола. Но как это возможно при одном ударе в створ ворот? 
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+4
Pavel_i_CO
Наданєтскіє, які прогнози на завтрашній матч ваших негрів, який перенесли на більш теплий понеділок, щоб мавпи не замерзли?)
Ответить
+4
Pavel_i_CO
+13
Ответить
+4
Александр Шевченко
У меня на градуснике в Киеве сейчас показывает -5, но кажется как +13 Уверенно идем к чемпионству.
Ответить
+4
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