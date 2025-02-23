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Премьер-лига
Динамо Киев
23.02.2025 18:00 – FT 2 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 20:50
1677
1

Динамо – Карпаты – 2:0. Мячи Михайленко и Ваната. Видео голов и обзор

23 февраля проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25

23 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 23 февраля 2025, 20:50
1677
1
Динамо – Карпаты – 2:0. Мячи Михайленко и Ваната. Видео голов и обзор
ФК Динамо

23 февраля в 18:00 состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимал львовские «Карпаты». Обслуживал матч судья Николай Балакин из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 54-й минуте Николай Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат. После выполнения штрафного хавбек успешно пробил в угол ворот по отскочившему мячу.

🥅 На 75-й минуте Владислав Ванат забил отличный гол и удвоил преимущество Динамо в матче против Карпат.

📊 Динамо набрало 46 очков и укрепило лидерство. Далее идут: Александрия (41), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).

🏆 УПЛ. 18-й тур, 23 февраля

18:00. Динамо Киев – Карпаты Львов – 2:0

Гол: Михайленко, 54, Ванат, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николай Михайленко, 54 мин

ГОЛ! 2:0. Владислав Ванат, 75 мин

Видеозапись матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты видео голов и обзор Николай Михайленко Владислав Ванат Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
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