Динамо – Карпаты – 2:0. Мячи Михайленко и Ваната. Видео голов и обзор

23 февраля в 18:00 состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Динамо» на клубной арене в Киеве принимал львовские «Карпаты». Обслуживал матч судья Николай Балакин из Киевской области.

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На 54-й минуте Николай Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат. После выполнения штрафного хавбек успешно пробил в угол ворот по отскочившему мячу.

🥅 На 75-й минуте Владислав Ванат забил отличный гол и удвоил преимущество Динамо в матче против Карпат.

📊 Динамо набрало 46 очков и укрепило лидерство. Далее идут: Александрия (41), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).

🏆 УПЛ. 18-й тур, 23 февраля

18:00. Динамо Киев – Карпаты Львов – 2:0

Гол: Михайленко, 54, Ванат, 75

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Николай Михайленко, 54 мин

ГОЛ! 2:0. Владислав Ванат, 75 мин

Видеозапись матча