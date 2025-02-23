Динамо – Карпаты – 2:0. Мячи Михайленко и Ваната. Видео голов и обзор
23 февраля проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
23 февраля в 18:00 состоялся матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Динамо» на клубной арене в Киеве принимал львовские «Карпаты». Обслуживал матч судья Николай Балакин из Киевской области.
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На 54-й минуте Николай Михайленко открыл счет для Динамо в матче против Карпат. После выполнения штрафного хавбек успешно пробил в угол ворот по отскочившему мячу.
🥅 На 75-й минуте Владислав Ванат забил отличный гол и удвоил преимущество Динамо в матче против Карпат.
📊 Динамо набрало 46 очков и укрепило лидерство. Далее идут: Александрия (41), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).
🏆 УПЛ. 18-й тур, 23 февраля
18:00. Динамо Киев – Карпаты Львов – 2:0
Гол: Михайленко, 54, Ванат, 75
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Николай Михайленко, 54 мин
ГОЛ! 2:0. Владислав Ванат, 75 мин
Видеозапись матча
События матча
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