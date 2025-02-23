ШОВКОВСКИЙ: «Во время сборов в команде был вирус. Принимали антибиотики»

Главный тренер Динамо Александр Шовковский дал пресс-конференцию после победного матча с Карпатами (2:0).

– Прежде всего поздравляю всех наших болельщиков с победой, а всех болельщиков украинского футбола с началом весеннего этапа. Думаю, все уже заждались, соскучились и, я надеюсь, будут получать положительные эмоции игры. Тем более, положительные эмоции сейчас так важны в это непростое для нас все время, время, когда решается судьба нашего государства. Нам всем не хватает положительных эмоций, хотелось бы, чтобы их было гораздо больше.

Второй момент – хочу поблагодарить наших Вооруженных Сил, наших защитников и защитниц, которые дают нам возможность проводить этот чемпионат, выходить на футбольное поле и дарить эти положительные эмоции.

Относительно игры – мы прекрасно понимали, что весенний футбол – особенный, все команды функционально готовы, есть определенные наработки после сборов, все хорошо готовятся, так что могут быть сюрпризы. И первый тур весеннего этапа это показал – победа «Вереса», игра «Черноморца»… Поэтому мы ожидали, что игра будет непростой, но, безусловно, имели достаточно неплохие возможности для того, чтобы еще в первом тайме чувствовать себя более комфортно.

– В составе «Динамо» есть много молодых игроков. Как быстро они адаптируются к требованиям команды? Кто прогрессирует быстрее всего?

– Переход от юношеского, молодежного футбола к взрослому иногда бывает болезненным. Это зависит от личностей. К примеру, Забарный сразу адаптировался и начал играть. Но требования во взрослом футболе совсем другие – борьба совсем другая, принятие решений должны быть намного быстрее, времени мало, технические навыки, понимание тренерских требований… Все это всегда позволяет сразу влиться в первую команду. К тому же, на ребят большой обузой ложится ответственность. Также нужно обладать смелостью для принятия определенных решений, смелостью брать на себя ответственность. Многие игроки к этому еще не готовы. В мировом футболе в возрасте 20–21 года игроки на самом высоком уровне. К этому нужно стремиться.

– Отсутствие в стартовом составе Владимира Бражко – это тактическое решение или своего рода дисциплинарное?

– Если в моем распоряжении есть исполнители, которые демонстрируют выдающуюся игру, я не буду смотреть, собирается ли он куда-то перейти или нет. Я буду использовать, потому что он способен выполнять задачи. В нашем коллективе на сегодняшний день 26 игроков, также мы привлекаем игроков юношеской команды, которые тренируются с нами, адаптируются к нашим требованиям, и это ускоряет их рост и взросление.

У Владимира Бражко, как и у Николая Шапаренко, был непростой период. Бражко восстанавливался после довольно непростой травмы голеностопа. Потому он не был задействован в январских матчах Лиги Европы, потому что мы его берегли. Он пропустил определенный период подготовки и сейчас набирает форму.

Что касается Николая Шапаренко, он пропустил конец первой части сезона по болезни и потом еще раз заболел, когда мы уже были на собрании, из-за чего тоже пропустил достаточно много. Вообще, во время сборов через вирус выбывали Михавко, Тымчик, Бражко, Пихалонок, Караваев. В команде был вирус, но кто-то перенес его относительно легко, пропустив 3–4 дня, а кому пришлось принимать антибиотики. Шапаренко даже провел несколько дней в больнице. Так что ему было непросто, но сейчас постепенно он набирает свои кондиции.

Но у нас есть 26 игроков, каждый из которых готов выйти в любой момент в стартовом составе или ужесточить игру по ходу матча. Ни одному из игроков не гарантировано место в стартовом составе.

– В начале года вы имели необычную ситуацию, когда нужно было быстро подготовиться к еврокубковым матчам. «Динамо» было хорошо физически готово к этим играм, как и к старту чемпионата. Как вам удалось этого добиться?

– Мы впервые имели дело с такой ситуацией, когда в январе должны были сыграть два еврокубковых матча. И команда к ним подготовилась. Те показатели работы, которую ребята провели на поле, показали, что они достаточно хорошо готовы к этим матчам.

Затем мы намеренно дали команде 4–5 выходных дней, чтобы игроки отдохнули, потому что пройти два цикла такой подготовки достаточно сложно. А дальше появился этот вирус, игроки начали выпадать из обоймы, поэтому мы по ходу сборов исходили из того, что есть, привлекали к контрольным матчам и тренировкам игроков юношеской команды.

Считаю, что сейчас команда готова. Но забегать вперед преждевременно. Безусловно, анализировать нашу подготовку нужно уже тогда, когда истечет определенный период времени.

– Как оцените игру Андрея Ярмоленко? Также прокомментируйте гол Владислава Ваната.

– Я никогда не оценивал игроков индивидуально. Конечно, после каждой игры мы разбираем действия игроков, но я больше акцентирую внимание на командном взаимодействии. Чтобы забить гол, нужно выполнить определенный объем работы. Он состоит из многих составляющих, а то, кто как раз поставит финальную точку для меня, как для тренера, не имеет значения. Я хочу, чтобы все забивали. У Ярмоленко сегодня было три прекрасных момента, он мог оформить хет-трик в этом матче. Его присутствие на футбольном поле придает определенные рычаги влияния в атаке. Все видели его выход в матче с «Галатасараем», два забитых мяча. Думаю, каждый тренер хотел бы, чтобы в его составе были игроки его уровня. Согласно своим возможностям, он выполняет определенный объем работы. Но у нас тактические наработки, которые во втором тайме могли сработать. Мы должны забить больше мячей, используя скорость Волошина, который заменил Ярмоленко.

Относительно Ваната мы много работаем в конце тренировок над завершением атак – с ударами, фланговыми комбинациями. Та ситуация, которая привела к забитому мячу, включая голевой пас Овчаренко, врывание Ваната – это то, над чем мы работали. Я хочу, чтобы забивал каждый игрок. Даже Нещерет. Главное – чтобы команда забивала и одерживала победы в каждом матче.