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Премьер-лига
Динамо Киев
23.02.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:49
158
0

Динамо – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

22 февраля 2025, 22:47 | Обновлено 22 февраля 2025, 22:49
158
0
Динамо – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

В воскресенье, 23 февраля, состоится поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и львовские «Карпаты». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Динамо» вылетело из еврокубков и теперь сосредоточится на внутренних соревнованиях. Солидный очковый гандикап над преследователями позволяет предположить, что в этом сезоне киевляне вряд ли отдадут кому-то чемпионство. «Карпаты» идут шестыми, показывают неплохую игру и усилились квартетом футболистов из «Руха» на фоне то ли объединения, то ли сотрудничества, а также другими игроками. Несмотря на разницу в классе, нас будет ждать ожесточенная борьба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» –​​​ ​​​«Карпаты» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
23 февраля 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Победа Динамо 1.46 Сделать ставку

​​​​​​​

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Динамо - Карпаты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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