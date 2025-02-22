Динамо Киев

Динамо – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 23 февраля, состоится поединок 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и львовские «Карпаты». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо», начало – в 18:00.
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«Динамо» вылетело из еврокубков и теперь сосредоточится на внутренних соревнованиях. Солидный очковый гандикап над преследователями позволяет предположить, что в этом сезоне киевляне вряд ли отдадут кому-то чемпионство. «Карпаты» идут шестыми, показывают неплохую игру и усилились квартетом футболистов из «Руха» на фоне то ли объединения, то ли сотрудничества, а также другими игроками. Несмотря на разницу в классе, нас будет ждать ожесточенная борьба.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Карпаты» в украинской версии сайта.
18:00
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