Динамо Киев

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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 22:39 |
325
1

Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне попытаются дать бой лидеру

22 февраля 2025, 22:39 |
325
1
Динамо – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 23 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и львовские «Карпаты». Киевляне возглавляют турнирную таблицу нашего чемпионата, а «зелено-белые» после осенней части сезона расположились на шестой позиции.

Динамо

Команда Александра Шовковского уверенно прошла первую половину дистанции украинского чемпионата. Киевляне возглавляют турнирную таблицу, имея довольно комфортный отрыв от конкурентов. В зимнее межсезонье, которое украинские клубы традиционно проводят на учебно-тренировочных сборах, «бело-синим» довелось сыграть заключительные матчи основного раунда Лиги чемпионов. И киевляне продемонстрировали довольно неплохой результат. Победа над РФШ порадовала, хоть она и не имела турнирного значения. А вот ничья в Стамбуле с мотивированным «Галатасараем», да еще и с камбеком, стала приятной неожиданностью. Также динамовцы на сборах провели десять спаррингов (7 побед, 2 ничьи и 1 поражение, разница мячей – 19:10).

На трансферном рынке руководство «Динамо» в который раз проявило пассивность. Киевляне просматривали защитников южноафриканца Име Окона и Богдана Слюбика из «Руха», но эти игроки не перешли в состав лидера чемпионата. Главной трансферной новостью из лагеря «бело-синих» стал переход голкипера Георгия Бущана в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Также «Динамо» покинули Владимир Шепелев и Александр Андриевский, не получавшие много игрового времени от тренерского штаба киевской команды.

Впереди у киевлян борьба за чемпионство. Есть еще Кубок Украины, но приоритетная задача на остаток сезона – это, бесспорно, завоевание чемпионского титула. «Мы понимаем, какие перед нами стоят задачи, какие у нас конкуренты, поэтому будет интересно. От себя мы будем делать все, выкладываться на поле, чтобы добиваться результата, которого хотим мы и которого ждут от нас болельщики, тренеры, руководство», - отметил полузащитник «бело-синих» Владислав Кабаев. «Динамо» имеет в своем активе 19-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ (15 побед и 4 ничьи).

Карпаты

Зимнее межсезонье для львовских болельщиков началось с неожиданной новости про объединение «Карпат» и «Руха». Пока не совсем понятно, как это анонсированное слияние двух клубов будет выглядеть, но львовские команды уже провели обмен футболистами. К «зелено-белым» присоединились Сыч, Краснопир, Квасница и Федор, а состав «желто-черных» пополнили Рябов и Тлумак, которые уже дебютировали за свою новую команду в матче против ЛНЗ. Кроме того, игроками «Карпат» стали два легионера: аргентинец Патрисио Танда, арендованный у «Расинга», и 19-летний бразилец Луис Яно.

К возобновлению сезона львовяне готовились в Турции, где провели семь спаррингов (3 победы, 3 поражения и 1 ничья, разница мячей – 16:14). В поединке с «Динамо» «зелено-белым» вряд ли помогут Адамюк и Квасница, которые восстанавливаются после повреждений. Зато вернулся в строй защитник Андрей Булеза, получивший травму еще в марте прошлого года. Наставник «Карпат» Владислав Лупашко у руля разных клубов может на топ-уровне одержать 10-ю победу или потерпеть 10-е поражение.

Первую часть чемпионата «зелено-белые» завершили на 6-й позиции. Но львовяне не собираются останавливаться на достигнутом и не скрывают своих амбиций. «Задача «Карпат» сейчас – выйти на уровень 4-6 места, откуда можно будет атаковать медали. Хочется быть стабильными и не проваливаться в подвал. Если что-то не так – шестое место в УПЛ, а если кто-то из более финансово мощных клубов где-то допустил ошибку, то мы сразу атакуем место в топ-3», - сказал операционный директор львовского клуба Александр Марков.

Статистика встреч

Соперники провели только одну очную встречу, которая состоялась в первом круге текущего турнира и завершилась победой «Динамо» со счетом 3:1. Уже на первой минуте того поединка Очеретько отправил мяч в ворота киевлян, но «бело-синие» ответили результативными ударами Пихаленка, Ваната и Ярмоленко.

Прогноз на противостояние

Киевляне намерены завоевать чемпионство и на каждый матч будут выходить как на последний бой. Но «зелено-белые» легко не отдадут победу. Поэтому считаем, что логичным прогнозом будет фора «Карпат» «+1.5».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Бабогло, Жан Педрозу, Полегенько, Танда, Чачуа, Федор, Стенио, Костенко, Иґор Невес

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
23 февраля 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Фора Карпат +1.5 1.80 Сделать ставку
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Комментарии 1
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Gargantua81
Карпаты очень усилились. Это будет одна из главных и тяжелейших игр на пути к чемпионству. 
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