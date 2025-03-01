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  4. Анчелотти указал не дверь игроку Реала 
Испания
01 марта 2025, 03:28 |
62
0

Анчелотти указал не дверь игроку Реала 

Хесус Вальехо летом покинет мадридский клуб

01 марта 2025, 03:28 |
62
0
Анчелотти указал не дверь игроку Реала 
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

Мадридский «Реал» летом 2025 года распрощается с центрбеком.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб покинет испанский защитник Хесус Вальехо, который никогда не пользовался доверием главного тренера Карло Анчелотти. Наставник «Реала» уже сообщил футболисту, что его время в клубе подходит к концу. Вальехо и его агенты уже занялись поисками нового клуба.

Вальехо в этом сезоне практически не играет – он вышел на поле в Ла Лиге только в одном матче.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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