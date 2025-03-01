Анчелотти указал не дверь игроку Реала 

Мадридский «Реал» летом 2025 года распрощается с центрбеком.

По информации испанских СМИ, мадридский клуб покинет испанский защитник Хесус Вальехо, который никогда не пользовался доверием главного тренера Карло Анчелотти. Наставник «Реала» уже сообщил футболисту, что его время в клубе подходит к концу. Вальехо и его агенты уже занялись поисками нового клуба.

Вальехо в этом сезоне практически не играет – он вышел на поле в Ла Лиге только в одном матче.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».