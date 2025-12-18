Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
ATP
Next Gen ATP Finals 2025. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжается молодежный Итоговый турнир

Next Gen ATP Finals 2025. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2025.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 21 числа этого же месяца.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В четверг, во второй игровой день, пройдут матчи 2-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 2-й тур

13:00. Дино Прижмич (АТР 128) – Джастин Энгель (АТР 187)
14:30. Александер Блокс (АТР 116) – Нишеш Басаваредди (АТР 167)

Синяя группа. 2-й тур

18:00. Николай Будков Кьер (АТР 136) – Рафаэль Ходар (АТР 168)
19:30. Лернер Тьен (АТР 28) – Мартин Ландалус (АТР 134)

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

ФОТО. Громкая сенсация. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом 2025
Next Gen ATP Finals 2025. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Next Gen 2025. Украинский след: участники и призовые молодежного Итогового
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Популярные новости
