Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лернер Тьен – Александер Блокс. Финал Next Gen. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
21 декабря 2025, 17:45 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:46
30
0

Лернер Тьен – Александер Блокс. Финал Next Gen. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча молодежного Итогового турнира АТР 2025

21 декабря 2025, 17:45 | Обновлено 21 декабря 2025, 17:46
30
0
Лернер Тьен – Александер Блокс. Финал Next Gen. Смотреть онлайн. LIVE
ATP. Лернер Тьен и Александер Блокс

21 декабря состоится финальный матч молодежного Итогового турнира АТР 2025 в Джидде, Саудовская Аравия.

Трофей Net Gen ATP Finals разыграют Александер Блокс (Бельгия, ATP 116) и Лернер Тьен (США, ATP 28). Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперников на уровне Тура и третье, если учитывать юниорские соревнования (1:1).

Победитель противостояния заберет трофей молодежного Итогового.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Определена финальная пара молодежного Итогового турнира АТР 2025
Next Gen ATP Finals 2025. Полуфиналы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Третий день Next Gen: определены полуфиналисты молодежного Итогового
Александер Блокс Лернер Тьен Next Generation ATP Finals смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк одержала первую победу на выставочном турнире WTL в Бенгалуру
Теннис | 19 декабря 2025, 15:20 1
Костюк одержала первую победу на выставочном турнире WTL в Бенгалуру
Костюк одержала первую победу на выставочном турнире WTL в Бенгалуру

Марта выиграла матч у Магды Линетт в противостоянии Kites и Falcons

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20.12.2025, 23:26
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Футбол | 21.12.2025, 09:45
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
19.12.2025, 20:47
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 14
Биатлон
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 4
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
Анонс 16-го тура Серии А: на 2 матча меньше, но менее интересно не будет!
20.12.2025, 08:00
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем