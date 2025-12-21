Лернер Тьен – Александер Блокс. Финал Next Gen. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча молодежного Итогового турнира АТР 2025
21 декабря состоится финальный матч молодежного Итогового турнира АТР 2025 в Джидде, Саудовская Аравия.
Трофей Net Gen ATP Finals разыграют Александер Блокс (Бельгия, ATP 116) и Лернер Тьен (США, ATP 28). Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперников на уровне Тура и третье, если учитывать юниорские соревнования (1:1).
Победитель противостояния заберет трофей молодежного Итогового.
