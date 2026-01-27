Александр Зверев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 января проходят четвертьфинальные матчи в одиночных разрядах Открытого чемпионата Австралии 2026.

Ориентировочно в 04:45 на Rod Laver Arena стартовали Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Лернер Тьен (США, ATP 29).

Это третье очное противостояние соперников. Счет 2:0 в пользу Зверева.

Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Алексом де Минауром.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА