Александр Зверев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026
27 января проходят четвертьфинальные матчи в одиночных разрядах Открытого чемпионата Австралии 2026.
Ориентировочно в 04:45 на Rod Laver Arena стартовали Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Лернер Тьен (США, ATP 29).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это третье очное противостояние соперников. Счет 2:0 в пользу Зверева.
Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Алексом де Минауром.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ванат продолжает забивать за «Жирону»
Элина трижды встречалась с Коко и одержала только одну победу – 5 лет назад в Мельбурне