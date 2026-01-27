Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
27 января 2026, 05:50 | Обновлено 27 января 2026, 05:51
Александр Зверев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026

Александр Зверев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

27 января проходят четвертьфинальные матчи в одиночных разрядах Открытого чемпионата Австралии 2026.

Ориентировочно в 04:45 на Rod Laver Arena стартовали Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Лернер Тьен (США, ATP 29).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это третье очное противостояние соперников. Счет 2:0 в пользу Зверева.

Победитель поединка в полуфинале встретится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Алексом де Минауром.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Александр Зверев Лернер Тьен смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
