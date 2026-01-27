Мичел прокомментировал первый матч тер Штегена за Жирону

Наставник «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал игру голкипера Марка-Андре тер Штегена в поединке 21-го тура испанского первенства против «Хетафе» (1:1).

«Мне очень повезло, что в моем распоряжении есть три выдающихся вратаря. Он выдал потрясающий дебют. Его игровая манера отличается качествами, которые нечасто встретишь в профи-футболе: великолепная игра ногами и постоянное стремление действовать на опережение», – цитирует специалиста Sport.es.

Напомним, что 21 января «Жирона» официально подтвердила переход немецкого стража ворот из «Барселоны». Соглашение об аренде игрока рассчитано до завершения текущего сезона.

Тер Штеген защищает цвета «сине-гранатовых» с 2014 года. В составе каталонского клуба он становился триумфатором Лиги чемпионов и шесть раз завоевывал титул чемпиона Испании.