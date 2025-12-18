ФОТО. Громкая сенсация. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
18 декабря 2025, 06:06 | Обновлено 18 декабря 2025, 13:41
17 декабря в Джидде стартовали поединки Next Gen ATP Finals 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Ходар

17 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись матчи первого тура молодежного Итогового турнира АТР 2025.

Победы в Красной группе одержали Нишеш Басаваредди и Александер Блокс, а в Синей свои поединки выиграли Рафаэль Ходар и Николай Будков Кьер.

Главной сенсацией стала виктория Ходара в игре с 28-й ракеткой мира и прошлогодним финалистом Next Gen ATP Finals Лернером Тьеном. Рафаэль выиграл у американца в пяти сетах, отыграв 4 матчбола, и одержал первую победу над представителем топ-100 в карьере.

В четверг только Блокс оправдал статус фаворита в игре с Джастином Энгелем. Басаваредди, Ходар и Будков Кьер шли андердогами против Дино Прижмича, Тьена и Мартина Ландалуса соответственно.

Молодежный Итоговый турнир АТР 2025. 17 декабря

Красная группа. 1-й тур

Дино Прижмич (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 167) – 2:4, 3:4 (7:9), 4:3 (7:3), 2:4
Александер Блокс (АТР 116) – Джастин Энгель (АТР 187) – 3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2

Синяя группа. 1-й тур

Лернер Тьен (АТР 28) – Рафаэль Ходар (АТР 168) – 4:1, 3:4 (3:7), 4:1, 2:4, 3:4 (4:7)
Мартин Ландалус (АТР 134) – Николай Будков Кьер (АТР 136) – 1:4, 4:3 (9:7), 2:4, 3:4 (4:7)

Видеообзор первого игрового дня

