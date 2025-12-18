А если Костюк не потянет, то тогда кого?

Увы, я не настолько молод, чтобы верить в басни об иностранном динамовском тренере. С момента назначения Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера первой команды «Динамо» не переставали эти басни травить. Чуть ли не Клопп может возглавить «бело-синих», но у него есть пару замечаний, пару красных линий…

Сердце екало при каждом подобном упоминании, при каждом подобном нонсенсе, но остатки разума вопили о том, что это всего лишь информационная бомбардировка, что это желание выдать желаемое за действительное. Не такое уж и большое желание, и такое уж большое действительное.

Точнее, скверное действительное. Не верил я, что иностранец снова, после незабвенного Луческу, ступит на святую землю Конча-Заспы. Ну не верил, и все тут.

Но, с другой стороны, не верил и в то, что Костюка столь быстро избавят от приставки «временно исполняющий», ведь, на мой субъективный взгляд, ни малейших поползновений для избавления Игоря Владимировича от малоприятной приставки не было.

Хотя… Как посмотреть. «Динамо» под руководством Игоря Костюка одержало две подряд победы в УПЛ – одолело с грехом пополам «Кудровку» и без греха одолело «Верес».

Как ни крути, тенденция намечается – динамовцы выиграли две подряд встречи чемпионата Украины, а последний раз с ними случалось подобное геройство еще в августе, когда тренерское кресло под другим Владимировичем – Александром – еще и не думало шататься.

Но далее случилось сами знаете, что – сначала пять ничьих подряд, затем четыре подряд поражения, и Александру Владимировичу таки указали на дверь.

Не берусь утверждать, насколько промедлили Суркисы с отставкой Шовковского. Может, нужно было его отправлять на заслуженный отдых пару месяцами раньше, возможно, надо было терпеть и дальше.

Тем не менее, динамовские собственники приняли то решение, которое приняли: Шовковский и его штаб ушли восвояси, на их место – тренерский штаб юниорской команды.

Такие решения, как правило, делаются для того, чтобы подготовить почву для прихода нового тренера. Ну, потому что весьма проблематично в разгар сезона найти свободного, а главное – квалифицированного тренера. Тем более для такой видной, и такой интересной, назовем это так, команды, как «Динамо».

facebook.com/fcdynamoua. Игорь Костюк

В общем, логики в назначении Костюка была воз и целая тележка. И я, приняв данное, готовился к мучительному выбору Игоря/Григория Суркиса. Мучительного потому, что Игорь Михайлович не так давно заявил, что больше «никаких динамовских сердец».

И хотя остатками разума я понимал, что ситуация для динамовского руководства весьма сложная, ибо оно, это руководство, само загнало себя в глухой угол, тем не менее, я не предполагал, что Игоря Владимировича так быстро утвердят в должности. Ну не проявил он, на мой субъективный взгляд, и толики хватки, таланта, интуиции, знаний, чтобы становиться главным тренером первой команды. Право, не за уверенную же победу над самим «Вересом» избавлять временщика от неудобной приставки «и.о».

Но, по факту получается так, что именно за победу в последнем «осеннем» туре УПЛ Костюк избавился от подвешенного состояния и стал полноценным.

Приберегу свои эмоции. Как говорят в подобных случаях, здоровье важнее. И не буду в сотый раз кивать, мол, я же говорил. Но, черт побери, но! У меня лишь единственный вопль, извините, вопрос по данному случаю.

Я вот ничего не имею лично против Игоря Владимировича. Скорее наоборот: как тренер дубля, он мне импонировал. Но как тренер первой, главной команды, он мне не импонирует, потому что ничем особенным он доселе не отличился. И я не верю, что он способен. На поступок, в первую очередь.

Но все равно я ему желаю всяческих удач. Его же предшественник тоже начинал в подобном ключе, а затем выиграл чемпионат в одну калитку. Дай Бог и этому Владимировичу еще раз зайти в одну и ту же воду, чего я ему искренне желаю.

Хотя отнюдь не праздный вопрос все равно позволю себе задать. Даже если вдруг Костюк отлично проявит себя во второй части сезона, то есть, его «Динамо» по итогам чемпионата пробьется в квалификацию Лиги конференций, и он утонет в жидких аплодисметнтах малочисленных почитателей, никто ведь его не оградит от следующего сезона, в котором, как правило, теряется химия, интуиция, раздевалка и Андрей Николаевич.

И тут у меня единственный вопрос по поводу. А что тогда?

Что тогда, когда настанет черед отправлять в отставку весь тренерский штаб Костюка? Где тогда искать динамовские сердца? В команде 16-летних? В команде ветеранов?

Вот я ничуть не сомневаюсь, что, когда придет пора увольнять Арду Турана, а эта пора придет раньше, нежели Ахметову кажется, собственник «Шахтера» без проблем найдет себе нового «Симеоне в защите, Энрике в атаке». Потому что там система так выстроена: она не зависит от одной оплошности, от одного сердца.

В «Динамо» же – все наоборот. Игорь Костюк – это конец цикла динамовский сердец. Далее – пустота.

Ну, разве что, Вячеслав Суркис забросит свою голкиперскую карьеру и возьмется тренировать.