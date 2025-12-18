Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
18 декабря 2025, 16:14
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина

Суперматч пройдет 27 марта в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Месси

Стало известно, что матч между чемпионом Европы и чемпионом Латинской Америки – Финалиссима – состоится 27 марта 2026 года в Дохе (Катар).

В этом встрече сыграет сборная Испании, которая выиграла Евро-2024, и сборная Аргентины, которая является действующим обладателем Кубка Америки.

Если не будет травм или других проблем, болельщиков в рамках подготовки к ЧМ-2026 может ждать суперматч Лионеля Месси против Ламина Ямаля.

Прошлый розыгрыш турнира выиграла Аргентина, которая одолела Италию.

сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Финалиссима (футбол)
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
