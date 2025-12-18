ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина

Стало известно, что матч между чемпионом Европы и чемпионом Латинской Америки – Финалиссима – состоится 27 марта 2026 года в Дохе (Катар).

В этом встрече сыграет сборная Испании, которая выиграла Евро-2024, и сборная Аргентины, которая является действующим обладателем Кубка Америки.

Если не будет травм или других проблем, болельщиков в рамках подготовки к ЧМ-2026 может ждать суперматч Лионеля Месси против Ламина Ямаля.

Прошлый розыгрыш турнира выиграла Аргентина, которая одолела Италию.