ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
Суперматч пройдет 27 марта в Катаре
Стало известно, что матч между чемпионом Европы и чемпионом Латинской Америки – Финалиссима – состоится 27 марта 2026 года в Дохе (Катар).
В этом встрече сыграет сборная Испании, которая выиграла Евро-2024, и сборная Аргентины, которая является действующим обладателем Кубка Америки.
Если не будет травм или других проблем, болельщиков в рамках подготовки к ЧМ-2026 может ждать суперматч Лионеля Месси против Ламина Ямаля.
Прошлый розыгрыш турнира выиграла Аргентина, которая одолела Италию.
🚨🏆 OFFICIAL: La Finalissima with Spain vs Argentina will take place in Doha, Qatar on March 27th, 2026. pic.twitter.com/j4RU5vRShM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025
