Квалификация ЧЕ-2026 WU-17. Названы сроки и места проведения для Украины
Турнир трех команд в группе 5 Лиги B пройдет в Боснии и Герцеговине со 2 по 8 апреля
Определились сроки и место проведения матчей второго раунда квалификации ЧЕ-2026 среди девушек до 17 лет с участием сборной Украины WU-17 (футболистки не старше 2009 г. р.).
По итогам выступления в первом раунде отбора подопечные Людмилы Лемешко заняли последнее место в своей группе Лиги A и выбыли в Лигу B, потеряв шансы сыграть на Евро-2026 WU-17. Перед жеребьевкой второго раунда сине-желтые попали в первую корзину второго дивизиона.
В итоге по воле жребия украинки оказались в группе B5, где соперниками стали сборные Болгарии и Боснии и Герцеговины.
Уже известно, что турнир в этой группе в период со 2 по 8 апреля примет Босния и Герцеговина.
По итогам второго раунда отбора 6 победителей и лучшая вторая команда в группах Лиги B поднимутся в Лигу A.
Финальный этап Евро-2026 WU-17 пройдет с 4 по 17 мая 2026 года в Северной Ирландии. Этот турнир также станет квалификацией в зоне УЕФА к ЧМ-2026 WU-17 в Марокко.
Евро-2026 WU-17. Второй раунд отбора
Лига A
- Группа A1: Дания, Германия, Ирландия, Швеция
- Группа A2: Англия, Италия, Хорватия, Турция
- Группа A3: Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия
- Группа A4: Франция, Австрия, Сербия, Исландия
- Группа A5: Швейцария, Норвегия, Шотландия, Греция
- Группа A6: Испания, Португалия, Венгрия, Косово
- Группа A7: Нидерланды, Польша, Словакия, Уэльс
Лига B
- Группа B1: беларусь, Литва, Мальта, Эстония
- Группа B2: Северная Македония, Северная Ирландия, Люксембург, Грузия
- Группа B3: Бельгия, Словения, Фарерские острова, Азербайджан
- Группа B4: Черногория, Казахстан, Молдова
- Группа B5: Украина, Болгария, Босния и Герцеговина
- Группа B6: Андорра, Израиль, Албания
