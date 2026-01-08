Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация ЧЕ-2026 WU-17. Названы сроки и места проведения для Украины
08 января 2026, 04:57 | Обновлено 08 января 2026, 05:56
Турнир трех команд в группе 5 Лиги B пройдет в Боснии и Герцеговине со 2 по 8 апреля

УЕФА

Определились сроки и место проведения матчей второго раунда квалификации ЧЕ-2026 среди девушек до 17 лет с участием сборной Украины WU-17 (футболистки не старше 2009 г. р.).

По итогам выступления в первом раунде отбора подопечные Людмилы Лемешко заняли последнее место в своей группе Лиги A и выбыли в Лигу B, потеряв шансы сыграть на Евро-2026 WU-17. Перед жеребьевкой второго раунда сине-желтые попали в первую корзину второго дивизиона.

В итоге по воле жребия украинки оказались в группе B5, где соперниками стали сборные Болгарии и Боснии и Герцеговины.

Уже известно, что турнир в этой группе в период со 2 по 8 апреля примет Босния и Герцеговина.

По итогам второго раунда отбора 6 победителей и лучшая вторая команда в группах Лиги B поднимутся в Лигу A.

Финальный этап Евро-2026 WU-17 пройдет с 4 по 17 мая 2026 года в Северной Ирландии. Этот турнир также станет квалификацией в зоне УЕФА к ЧМ-2026 WU-17 в Марокко.

Евро-2026 WU-17. Второй раунд отбора

Лига A

  • Группа A1: Дания, Германия, Ирландия, Швеция
  • Группа A2: Англия, Италия, Хорватия, Турция
  • Группа A3: Финляндия, Чехия, Румыния, Латвия
  • Группа A4: Франция, Австрия, Сербия, Исландия
  • Группа A5: Швейцария, Норвегия, Шотландия, Греция
  • Группа A6: Испания, Португалия, Венгрия, Косово
  • Группа A7: Нидерланды, Польша, Словакия, Уэльс

Лига B

  • Группа B1: беларусь, Литва, Мальта, Эстония
  • Группа B2: Северная Македония, Северная Ирландия, Люксембург, Грузия
  • Группа B3: Бельгия, Словения, Фарерские острова, Азербайджан
  • Группа B4: Черногория, Казахстан, Молдова
  • Группа B5: Украина, Болгария, Босния и Герцеговина
  • Группа B6: Андорра, Израиль, Албания

Инфографика

женская сборная Украины по футболу U-17 Людмила Лемешко женская сборная Боснии и Герцеговины по футболу женская сборная Болгарии по футболу чемпионат Европы по футболу WU-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
