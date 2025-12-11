Сборная Украины WU-17 попала в первую корзину для жеребьевки Лиги B ЧЕ-2026

11 декабря состоится жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 среди девушек до 17 лет, в которой примет участие и сборная Украины (футболистки не старше 2009 года рождения). Начало церемонии – в 10:30 по киевскому времени.

Подопечные Людмилы Лемешко по итогам выступления в первом раунде отбора заняли последнее место в своей группе Лиги А и выбыли в Лигу B, одновременно потеряв шансы сыграть на Евро-2026 WU-17. Перед жеребьевкой второго раунда сине-желтые попали в первую корзину второго дивизиона.

На основе результатов первого раунда квалификации Евро-2026 WU-17 – 21 команда, которая будет выступать в Лиге B, будет разбита на 3 группы по 4 команды и 3 группы по 3. Эти сборные в мини-турнирах весной будут бороться за выход в Лигу А.

Финальный этап Евро-2026 WU-17 пройдет с 4 по 17 мая 2026 года в Северной Ирландии. Этот турнир также будет квалификацией в зоне УЕФА к ЧМ-2026 WU-17 в Марокко.

Евро-2026 WU-17. Второй раунд квалификации

Корзины посева

Лига А

Корзина 1: Финляндия, Дания, Испания, Англия, Франция, Нидерланды, Швейцария

Корзина 2: Чехия, Польша, Португалия, Германия, Италия, Австрия, Норвегия

Корзина 3: Венгрия, Ирландия, Хорватия, Словакия, Румыния, Сербия, Шотландия

Корзина 4: Швеция, Исландия, Турция, Латвия, Уэльс, Греция, Косово

Лига B