Определились соперники Украины U-17 во втором раунде квалификации Евро-2026
«Сине-желтые» оказались в группе B6, где их соперниками стали сборные Латвии и Албании
В среду, 10 декабря, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2009 года рождения).
Подопечные Александра Сытника, которые заняли третье место в своей группе Лиги А первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге В, перед жеребьевкой второго раунда попали в первую корзину.
В итоге по воле жребия «сине-желтые» оказались в группе B6, где их соперниками стали сборные Латвии и Албании.
Евро-2026 (U-17). Второй раунд отбора
Лига А
- Группа А1: Германия, Франция, Словения, Северная Македония.
- Группа А2: Исландия, Португалия, Италия, Румыния.
- Группа А3: Швеция, Черногория, Греция, Норвегия.
- Группа А4: Чехия, Казахстан, Австрия, Дания.
- Группа А5: Бельгия, Кипр, Сербия, Швейцария.
- Группа А6: Испания, Турция, Шотландия, Северная Ирландия.
- Группа А7: Ирландия, Словакия, Хорватия, Польша.
Лига В
- Группа В1: Израиль, Фарерские острова, Англия, Эстония.
- Группа В2: Болгария, Литва, Мальта, Азербайджан.
- Группа В3: Уэльс, Грузия, Сан-Марино, Андорра.
- Группа В4: Финляндия, Босния и Герцеговина, Молдова, Гибралтар.
- Группа В5: Венгрия, Люксембург, Армения, Лихтенштейн.
- Группа В6: Украина, Латвия, Албания.
- Группа В7: Нидерланды, беларусь, Косово.
Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта сразятся в семи группах Лиги А.
Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая будет проходить с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка форума запланирована на 9 апреля.
В свою очередь 26 сборных до 30 июня будут бороться в семи группах Лиги В (пять – по четыре команды, две – по три).
Оба турнира важны в контексте формирования лиг А и В в первом раунде отбора Евро-2028 (U-19).
