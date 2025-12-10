Определились соперники Украины U-17 во втором раунде квалификации Евро-2026

В среду, 10 декабря, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2009 года рождения).

Подопечные Александра Сытника, которые заняли третье место в своей группе Лиги А первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге В, перед жеребьевкой второго раунда попали в первую корзину.

В итоге по воле жребия «сине-желтые» оказались в группе B6, где их соперниками стали сборные Латвии и Албании.

Евро-2026 (U-17). Второй раунд отбора

Лига А

Группа А1 : Германия, Франция, Словения, Северная Македония.

Группа А2: Исландия, Португалия, Италия, Румыния.

Группа А3: Швеция, Черногория, Греция, Норвегия.

Группа А4: Чехия, Казахстан, Австрия, Дания.

Группа А5: Бельгия, Кипр, Сербия, Швейцария.

Бельгия, Кипр, Сербия, Швейцария. Группа А6 : Испания, Турция, Шотландия, Северная Ирландия.

Группа А7: Ирландия, Словакия, Хорватия, Польша.

Лига В

Группа В1 : Израиль, Фарерские острова, Англия, Эстония.

Группа В2 : Болгария, Литва, Мальта, Азербайджан.

Группа В3: Уэльс, Грузия, Сан-Марино, Андорра.

Группа В4: Финляндия, Босния и Герцеговина, Молдова, Гибралтар.

Группа В5: Венгрия, Люксембург, Армения, Лихтенштейн.

Группа В6: Украина, Латвия, Албания.

Группа В7: Нидерланды, беларусь, Косово.

Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта сразятся в семи группах Лиги А.

Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая будет проходить с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка форума запланирована на 9 апреля.

В свою очередь 26 сборных до 30 июня будут бороться в семи группах Лиги В (пять – по четыре команды, две – по три).

Оба турнира важны в контексте формирования лиг А и В в первом раунде отбора Евро-2028 (U-19).

