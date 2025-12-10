Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определились соперники Украины U-17 во втором раунде квалификации Евро-2026
Молодежные турниры
10 декабря 2025, 14:31 | Обновлено 10 декабря 2025, 14:35
«Сине-желтые» оказались в группе B6, где их соперниками стали сборные Латвии и Албании

УАФ

В среду, 10 декабря, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Евро-2026 среди юношей до 17 лет, в которой приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2009 года рождения).

Подопечные Александра Сытника, которые заняли третье место в своей группе Лиги А первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге В, перед жеребьевкой второго раунда попали в первую корзину.

В итоге по воле жребия «сине-желтые» оказались в группе B6, где их соперниками стали сборные Латвии и Албании.

Евро-2026 (U-17). Второй раунд отбора

Лига А

  • Группа А1: Германия, Франция, Словения, Северная Македония.
  • Группа А2: Исландия, Португалия, Италия, Румыния.
  • Группа А3: Швеция, Черногория, Греция, Норвегия.
  • Группа А4: Чехия, Казахстан, Австрия, Дания.
  • Группа А5: Бельгия, Кипр, Сербия, Швейцария.
  • Группа А6: Испания, Турция, Шотландия, Северная Ирландия.
  • Группа А7: Ирландия, Словакия, Хорватия, Польша.

Лига В

  • Группа В1: Израиль, Фарерские острова, Англия, Эстония.
  • Группа В2: Болгария, Литва, Мальта, Азербайджан.
  • Группа В3: Уэльс, Грузия, Сан-Марино, Андорра.
  • Группа В4: Финляндия, Босния и Герцеговина, Молдова, Гибралтар.
  • Группа В5: Венгрия, Люксембург, Армения, Лихтенштейн.
  • Группа В6: Украина, Латвия, Албания.
  • Группа В7: Нидерланды, беларусь, Косово.

Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта сразятся в семи группах Лиги А.

Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая будет проходить с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка форума запланирована на 9 апреля.

В свою очередь 26 сборных до 30 июня будут бороться в семи группах Лиги В (пять – по четыре команды, две – по три).

Оба турнира важны в контексте формирования лиг А и В в первом раунде отбора Евро-2028 (U-19).

Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2027
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Евро-2026 U-17. Украина входит в корзину 1 для жеребьевки Лиги B этапа 2
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Албании по футболу U-17 жеребьевка Александр Сытник
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
