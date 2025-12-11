15-летний вратарь впечатлил коучей Динамо и будет выступать за команду U-17

15-летний перспективный голкипер Андрей Черник будет тренироваться вместе с Динамо Киев U-17.

По информации Sport.ua, Андрей впечатлил коучей киевлян, проведя два неплохих поединка на турнире «Будущее сборной» после перехода из системы Кривбасса.

Черник сыграл на ноль первый тайм против сборной Украины U-17 (1:1) и совершил три сейва в поединке с командой Рух U-17 (1:1).

Чемпионом турнира «Будущее сборной» стала команда Шахтера U-17, которая в финале переиграла сборную Украины U-17 в серии пенальти (5:3).

ФОТО. Андрей Черник (слева) перед матчем Динамо U-17 – сборная Украины U-17

Видеозапись матча Динамо U-17 – Рух U-17 (1:1)

Видеозапись матча Динамо U-17 – Сборная Украины U-17 (1:1)