15-летний вратарь впечатлил коучей Динамо и будет выступать за команду U-17
Андрей Черник провед два поединка за Динамо U17 – против сборной Украины U17 и Руха U17
15-летний перспективный голкипер Андрей Черник будет тренироваться вместе с Динамо Киев U-17.
По информации Sport.ua, Андрей впечатлил коучей киевлян, проведя два неплохих поединка на турнире «Будущее сборной» после перехода из системы Кривбасса.
Черник сыграл на ноль первый тайм против сборной Украины U-17 (1:1) и совершил три сейва в поединке с командой Рух U-17 (1:1).
Чемпионом турнира «Будущее сборной» стала команда Шахтера U-17, которая в финале переиграла сборную Украины U-17 в серии пенальти (5:3).
ФОТО. Андрей Черник (слева) перед матчем Динамо U-17 – сборная Украины U-17
Видеозапись матча Динамо U-17 – Рух U-17 (1:1)
Видеозапись матча Динамо U-17 – Сборная Украины U-17 (1:1)
