  4. 15-летний вратарь впечатлил коучей Динамо и будет выступать за команду U-17
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 14:42 |
15-летний вратарь впечатлил коучей Динамо и будет выступать за команду U-17

Андрей Черник провед два поединка за Динамо U17 – против сборной Украины U17 и Руха U17

15-летний вратарь впечатлил коучей Динамо и будет выступать за команду U-17

15-летний перспективный голкипер Андрей Черник будет тренироваться вместе с Динамо Киев U-17.

По информации Sport.ua, Андрей впечатлил коучей киевлян, проведя два неплохих поединка на турнире «Будущее сборной» после перехода из системы Кривбасса.

Черник сыграл на ноль первый тайм против сборной Украины U-17 (1:1) и совершил три сейва в поединке с командой Рух U-17 (1:1).

Чемпионом турнира «Будущее сборной» стала команда Шахтера U-17, которая в финале переиграла сборную Украины U-17 в серии пенальти (5:3).

ФОТО. Андрей Черник (слева) перед матчем Динамо U-17 – сборная Украины U-17

Видеозапись матча Динамо U-17 – Рух U-17 (1:1)

Видеозапись матча Динамо U-17 – Сборная Украины U-17 (1:1)

По теме:
Хавбек Динамо может покинуть команду уже в зимнее трансферное окно
Кварцяный объяснил, что поможет Динамо обыграть Фиорентину в матче ЛК
ОСИПЕНКО: «Мы побежали отыгрываться, и Динамо U-19 едет домой с победой»
Динамо Киев Динамо Киев U-17 Рух Львов сборная Украины по футболу U-17
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Его пора выпускать играть за основу, явно сильнее Нещерета будет.
Ответить
0
