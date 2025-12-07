Динамо оформило подписание украинского вратаря

«Динамо» Киев заключило соглашение с молодым вратарем, сообщает Sport Arena.

15-летний Андрей Черник, ранее выступавший за «Кривбасс», присоединился к юношеской команде столичного клуба.

Юный голкипер до недавнего времени входил в систему криворожского клуба и защищал ворота команды U-16. Уже в эти выходные Черник дебютировал за «Динамо» U-17 в матче турнира «Будущее сборной», где киевляне противостояли сборной Украины U-17.

