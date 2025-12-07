Украина. Премьер лига07 декабря 2025, 22:02 |
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Андрей Черник продолжит карьеру в киевском клубе
07 декабря 2025, 22:02 |
«Динамо» Киев заключило соглашение с молодым вратарем, сообщает Sport Arena.
15-летний Андрей Черник, ранее выступавший за «Кривбасс», присоединился к юношеской команде столичного клуба.
Юный голкипер до недавнего времени входил в систему криворожского клуба и защищал ворота команды U-16. Уже в эти выходные Черник дебютировал за «Динамо» U-17 в матче турнира «Будущее сборной», где киевляне противостояли сборной Украины U-17.
Ранее появилась информация, что «Динамо» запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ.
