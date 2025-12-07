Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо оформило подписание украинского вратаря
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 22:02 |
827
0

Динамо оформило подписание украинского вратаря

Андрей Черник продолжит карьеру в киевском клубе

07 декабря 2025, 22:02 |
827
0
Динамо оформило подписание украинского вратаря
ФК Кривбас. Андрей Черник (справа)

«Динамо» Киев заключило соглашение с молодым вратарем, сообщает Sport Arena.

15-летний Андрей Черник, ранее выступавший за «Кривбасс», присоединился к юношеской команде столичного клуба.

Юный голкипер до недавнего времени входил в систему криворожского клуба и защищал ворота команды U-16. Уже в эти выходные Черник дебютировал за «Динамо» U-17 в матче турнира «Будущее сборной», где киевляне противостояли сборной Украины U-17.

Ранее появилась информация, что «Динамо» запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ.

По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН – о разгроме в УПЛ: «Правильная агрессия с первых минут»
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Уверенно и качественно. Кривбасс не оставил шансов Александрии
трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Авто/мото | 07 декабря 2025, 16:47 7
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом

Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 10
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
Футбол | 07.12.2025, 20:53
ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
ВИДЕО. Как Зубков вырезал ассист со штрафного на бильярдный удар партнера
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Футбол | 06.12.2025, 22:10
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем