Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина WU-17 упустила перевес над Румынией и вылетела в Лигу B отбора ЧЕ
Молодежные турниры
02 декабря 2025, 14:07 | Обновлено 02 декабря 2025, 14:39
Сине-желтая команда набрала лишь 1 очко в 3 матчах отборочной группы

УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 провела матч 3-го тура первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

2 декабря в 12:00 в румынском городе Буфтя вничью сыграли Румыния WU-17 и Украина WU-17 (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда, которой нужна была только победа, вышла вперед на 75-й минуте усилиями Карине Леспух. Соперницы сравняли счет на 85-й минуте (1:1), и этот гол Ирис Кришан оказался ключевым для определения аутсайдера группы.

Матчи группы 6 Лиги А прошли в Румынии с 26 ноября до 2 декабря. В первом туре Украина уступила Швейцарии (0:1), пропустив на последних минутах. Австрия и Румыния разошлись миром (0:0). Во втором туре Украина проиграла Австрии (0:4), а Швейцария взяла верх над Румынией (2:1). В 3-м туре обе игры завершились вничью: Румыния – Украина (1:1), Швейцария – Австрия (1:1).

Итоговое положение: Швейцария (7 очков), Австрия (5), Румыния (2), Украина (1). Сине-желтые выбыли в Лигу B и потеряв шансы сыграть на Евро-2026 WU-17.

Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина – 4:0 (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния – 2:1 (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина – 1:1 (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия – 1:1 (Тунари)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 Румыния - Украина Людмила Лемешко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
