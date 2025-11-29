Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Украины WU-17 потерпела поражение от соперниц из Австрии
Молодежные турниры
29 ноября 2025, 13:57 | Обновлено 29 ноября 2025, 14:04
Сине-желтые пропустили 4 мяча в игре квалификации Евро-2026 WU-17

УАФ

29 ноября девичья сборная Украины WU-17 провела матч 2-го тура первого раунда отбора Евро-2026 WU-17 против команды Австрии (0:4).

Подопечные Людмилы Лемешко уступили в первом поединке отборочного турнира команде Швейцарии (0:1). На этот раз девушкам в румынском городе Буфтя противостояли ровесницы из Австрии.

Матч проходил на тяжёлом мокром поле в условиях туманной погоды. В первом тайме инициативой сначала завладели австрийки, и на 11-й минуте София Цогер ударом с дальнего расстояния открыла счёт. После этого украинки активизировались и создали несколько хороших моментов у ворот соперниц. Однако забить сине-жёлтым так и не удалось, а две обидные ошибки под занавес тайма привели к дублю Элизабет Эмейджи (3:0).

После перерыва обе команды имели шансы изменить счёт, но смогли это сделать только австрийки. Майя Лампль вышла один на один с голкипером и не промахнулась.

Табло зафиксировало поражение украинской сборной от Австрии (0:4). Следующий поединок в отборе Евро-2026 WU-17 девичья сборная Украины проведёт 2 декабря против Румынии.

Евро-2026 WU-17. Отборочный турнир. Первый раунд

Группа А6. 2 тур, 29 ноября 2025. Буфтя (Румыния)

Австрия WU-17 – Украина WU-17 – 4:0 (3:0)

Голы: Цогер, 11, Эмейджи, 45, 45+4, Лампль, 89

Австрия WU-17: Граф, Шиттер, Рауш, Пихлер (Форбошко, 63), Сухи (Лампль, 75), Цогер (Брайвайзер, 84), Ренцль (к), Шуберт, Эмейджи, Рауша (Густник, 75), Шосер (Хубер, 63).

Украина WU-17: Лизенкова (Вакулко, 45+2), Олейниченко, Бёлкина, Деревянко (Гирун, 81), Пипченко, Гринишин, Колодий, Назаренко (Козишкрут, 65), Иванченко (к) (Пычевская, 81), Паскаренко (Воробей, 65), Леспух.

Предупреждения: Воробей, 83.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина – 4:0 (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

Второе поражение подряд. Сборная Украины WU-17 разгромно уступила Австрии
Австрия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пропустили на 90+5. Украина WU-17 на старте отбора Евро уступила Швейцарии
женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 Австрия - Украина женская сборная Австрии по футболу Людмила Лемешко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
