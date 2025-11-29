Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Австрия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
Австрия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября в 11:00 матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2026 WU-17

Австрия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 продолжает выступление в первом раунде квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

29 ноября в 11:00 в румынском городе Буфтя сыграют Украина WU-17 и Швейцария WU-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда выступает в группе 6 Лиги А вместе с Австрией, Швейцарией и Румынией. Турнир в этой группе проходит в Румынии с 26 ноября до 2 декабря.

В первом туре Украина уступила Швейцарии (0:1), пропустив на последних минутах. Австрия и Румыния разошлись миром (0:0) В заключительном туре сине-желтые сыграют с Румынией (2 декабря в 12:00).

Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.

Австрия WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Турнирная таблица

Инфографика

женская сборная Украины по футболу U-17 смотреть онлайн чемпионат Европы по футболу WU-17 Людмила Лемешко женская сборная Австрии по футболу Австрия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
