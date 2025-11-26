Пропустили на 90+5. Украина WU-17 на старте отбора Евро уступила Швейцарии

26 ноября девичья сборная Украины WU-17 провела стартовый матч первого раунда отбора Евро-2026 WU-17 против команды Швейцарии.

Поединок группы А6 проходил в румынском городе Буфтя. Подопечные Людмилы Лемешко в целом сыграли со своими соперницами на равных, но уступили.

Ключевым эпизодом первого тайма стал пенальти на 22-й минуте, который не смогла реализовать Лиль Рикенбах. Ничейный счет держался почти до самого конца матча, но на пятой компенсированной минуте Линн Ляйтвилер все-таки направила мяч в ворота сине-желтых.

Табло зафиксировало счет 0:1 – досадное поражение украинских девушек. Следующий поединок в отборе Евро-2026 WU-17 девичья сборная Украины проведет 29 ноября против Австрии.

Квалификация Евро-2026 WU-17. Первый раунд

Группа А6. 1-й тур, 26 ноября 2026. Буфтя (Румыния)

Украина WU-17 – Швейцария WU-17 – 0:1

Гол: Ляйтвилер, 90+5

Незабитый пенальти: Рикенбах, 22 (Швейцария)

Украина WU-17: Лизенкова, Олийниченко, Белкина, Деревянко, Пипченко, Назаренко (Семенюк, 81, Воробей, 90+2), Иванченко (к), Гринишин, Колодий, Паскаренко (Козишкурт, 65), Леспух.

Швейцария WU-17: Азеведо, Мессерли, Граувилер, Рикенбах (к), Меркт, Камбер (Цава, 46), Вегманн, Меттро (Блазер, 68), Кампанйола (Ляйтвилер, 68), Штеффен, Найн.

Группа А6. Румыния. Календарь матчей

1-й тур, 26.11.2025

12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)

12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

11:00. Австрия – Украина (Буфтя)

16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

12:00. Румыния – Украина (Буфтя)

12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Турнирная таблица

