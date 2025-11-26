Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили на 90+5. Украина WU-17 на старте отбора Евро уступила Швейцарии
Молодежные турниры
26 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:04
151
0

Пропустили на 90+5. Украина WU-17 на старте отбора Евро уступила Швейцарии

Сине-желтая команда пропустила гол в компенсированное время

26 ноября 2025, 14:49 | Обновлено 26 ноября 2025, 15:04
151
0
Пропустили на 90+5. Украина WU-17 на старте отбора Евро уступила Швейцарии
УАФ

26 ноября девичья сборная Украины WU-17 провела стартовый матч первого раунда отбора Евро-2026 WU-17 против команды Швейцарии.

Поединок группы А6 проходил в румынском городе Буфтя. Подопечные Людмилы Лемешко в целом сыграли со своими соперницами на равных, но уступили.

Ключевым эпизодом первого тайма стал пенальти на 22-й минуте, который не смогла реализовать Лиль Рикенбах. Ничейный счет держался почти до самого конца матча, но на пятой компенсированной минуте Линн Ляйтвилер все-таки направила мяч в ворота сине-желтых.

Табло зафиксировало счет 0:1 – досадное поражение украинских девушек. Следующий поединок в отборе Евро-2026 WU-17 девичья сборная Украины проведет 29 ноября против Австрии.

Квалификация Евро-2026 WU-17. Первый раунд

Группа А6. 1-й тур, 26 ноября 2026. Буфтя (Румыния)

Украина WU-17 – Швейцария WU-17 – 0:1

Гол: Ляйтвилер, 90+5

Незабитый пенальти: Рикенбах, 22 (Швейцария)

Украина WU-17: Лизенкова, Олийниченко, Белкина, Деревянко, Пипченко, Назаренко (Семенюк, 81, Воробей, 90+2), Иванченко (к), Гринишин, Колодий, Паскаренко (Козишкурт, 65), Леспух.

Швейцария WU-17: Азеведо, Мессерли, Граувилер, Рикенбах (к), Меркт, Камбер (Цава, 46), Вегманн, Меттро (Блазер, 68), Кампанйола (Ляйтвилер, 68), Штеффен, Найн.

Группа А6. Румыния. Календарь матчей

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Турнирная таблица

Видеозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина WU-17 – Швейцария WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила ЛЕМЕШКО: «Решающим для сборной будет матч с Румынией»
Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 Украина - Швейцария женская сборная Швейцарии по футболу Людмила Лемешко выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Футбол | 26 ноября 2025, 07:44 3
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари

Ожидалось, что вместо Сапутина к луганскому клубу присоединятся Моргун и Яцык

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 26.11.2025, 09:30
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Футбол | 26.11.2025, 14:04
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25.11.2025, 19:50
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 3
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем