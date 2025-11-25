Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  4. Людмила ЛЕМЕШКО: «Решающим для сборной будет матч с Румынией»
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 13:36 | Обновлено 25 ноября 2025, 13:41
209
0

С 26 ноября до 2 декабря в Румынии пройдет первый раунд отбора Евро-2026 WU-17 в группе 6 Лиги А, в котором соперницами девичьей сборной Украины будут команды Румынии, Швейцарии и Австрии.

Главный тренер сборной Украины WU-17 Людмила Лемешко рассказала, как ее подопечные готовятся к выступлению в соседней стране:

– В Румынию мы отправились 24 ноября поездом. Перед отъездом провели краткосрочный этап подготовки в Киеве. Возникли проблемы с проведением товарищеского матча, но мы все-таки сыграли с юношами «Металлиста 1925» (3:3). Результативными действиями отметились Карина Леспух (дважды) и София Козишкорт. Этот спарринг был важен и для определения тех 20 игроков, которые примут участие в отборе Евро.

– В объявленном вами списке футболисток, которых вызвали на сбор, были только представительницы отечественных клубов.

– Мы решили не рисковать и пригласили только тех исполнителей, возможности которых хорошо знали. На мой взгляд, в Киев приехали все сильнейшие игроки этой возрастной категории. Кстати, большинство из них раньше выступало за нашу девичью сборную WU-15.

– Не возникло ли проблем со сбором информации о будущих конкурентках?

– Мы с моими помощниками решили сосредоточиться на сборе данных о соперницах в стартовом матче, швейцарках. А самую свежую информацию о других участницах получим, просмотрев поединок с их участием в первом туре.

Что касается швейцарок, которых я считаю главными претендентками на победу, то они действуют компактно, агрессивны в переходной фазе, активно используют фланги. Кстати, в проведенном в Киеве спарринге мы наигрывали те тактические схемы, которые возьмем на вооружение в стартовом поединке. Возможно, сыграем с двумя опорными полузащитниками, но, скорее всего, будем действовать от обороны.

– Кто является лидерами нашей сборной?

– Перед началом соревнований я стараюсь никого не выделять. Пусть девушки продемонстрируют свои умения на официальном уровне, тогда и поговорим на эту тему конкретнее.

Очень хочется вернуться домой не с пустыми руками. Мы серьезно настраиваемся на каждый поединок, однако решающим, похоже, будет заключительный – с румынками. Главное – финишировать не последними и сохранить прописку в классе сильнейших.

Украина WU-17 – Швейцария WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Известна заявка молодежной сборной Украины WU-19 в 1-м раунде отбора Евро
женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 женская сборная Австрии по футболу женская сборная Швейцарии по футболу Людмила Лемешко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
