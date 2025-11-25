Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 13:23 | Обновлено 25 ноября 2025, 13:47
67
0

Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026

Оппонентами сине-желтой команды будут Австрия, Швейцария и Румыния

Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 стартует в первом раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

Украинская команда будет соревноваться в группе 6 Лиги А вместе с Австрией, Швейцарией и Румынией. Турнир в этой группе пройдет в Румынии с 26 ноября до 2 декабря.

Сине-желтые сыграют со Швейцарией (26 ноября в 12:00), Австрией (29 ноября в 11:00) и Румынией (2 декабря в 12:00).

Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Состав групп первого раунда квалификации

Лига А

  • Группа А1: Испания, Португалия, Венгрия, Болгария
  • Группа А2: Франция, Бельгия, Германия, Ирландия
  • Группа А3: Нидерланды, Чехия, Словакия, Андорра
  • Группа А4: Польша, Шотландия, Англия, Черногория
  • Группа А5: Италия, Финляндия, Хорватия, Северная Македония
  • Группа А6: Австрия, Швейцария, Украина, Румыния
  • Группа А7: Норвегия, Дания, Сербия, беларусь

Лига В

  • Группа В1: Уэльс, Косово, Молдова, Азербайджан
  • Группа В2: Греция, Эстония, Израиль, Албания
  • Группа В3: Грузия, Босния и Герцеговина, Латвия, Казахстан
  • Группа В4: Турция, Люксембург, Северная Ирландия
  • Группа В5: Швеция, Литва, Мальта
  • Группа В6: Исландия, Словения, Фарерские острова

Состав сборной Украины WU-17

Вратари: Александра Лизенкова (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь)

Защитники: Елизавета Гирун (ОФКИП-Полесье Киев), Анна Лях, Ирина Олейниченко, Анастасия Белкина (все – Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Нина Пипченко (Шахтер Донецк)

Полузащитники: Александра Пичевская (Юность Чернигов), Нонна Гринишин, Ангелина Семенюк (обе – Ладомир Владимир), София Юрченко (ОФКИП-Полесье Киев), София Козишкорт (Ворскла Полтава), Дарья Колодий, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), Полина Назаренко (Кривбасс Кривой Рог)

Нападающие: Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница), Ксения Воробей (Юность Чернигов), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Злата Волощук (Ладомир Владимир).

По теме:
Украина WU-17 – Швейцария WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила ЛЕМЕШКО: «Решающим для сборной будет матч с Румынией»
Известна заявка молодежной сборной Украины WU-19 в 1-м раунде отбора Евро
женская сборная Румынии по футболу даты и время матчей женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 женская сборная Австрии по футболу женская сборная Швейцарии по футболу Людмила Лемешко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
