Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Оппонентами сине-желтой команды будут Австрия, Швейцария и Румыния
Девичья сборная Украины WU-17 стартует в первом раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.
Украинская команда будет соревноваться в группе 6 Лиги А вместе с Австрией, Швейцарией и Румынией. Турнир в этой группе пройдет в Румынии с 26 ноября до 2 декабря.
Сине-желтые сыграют со Швейцарией (26 ноября в 12:00), Австрией (29 ноября в 11:00) и Румынией (2 декабря в 12:00).
Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.
Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.
Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации
Группа А6. Румыния
1-й тур, 26.11.2025
- 12:00. Украина – Швейцария (Киажна)
- 12:00. Австрия – Румыния (Буфтя)
2-й тур, 29.11.2025
- 11:00. Австрия – Украина (Буфтя)
- 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)
3-й тур, 02.12.2025
- 12:00. Румыния – Украина (Буфтя)
- 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)
Состав групп первого раунда квалификации
Лига А
- Группа А1: Испания, Португалия, Венгрия, Болгария
- Группа А2: Франция, Бельгия, Германия, Ирландия
- Группа А3: Нидерланды, Чехия, Словакия, Андорра
- Группа А4: Польша, Шотландия, Англия, Черногория
- Группа А5: Италия, Финляндия, Хорватия, Северная Македония
- Группа А6: Австрия, Швейцария, Украина, Румыния
- Группа А7: Норвегия, Дания, Сербия, беларусь
Лига В
- Группа В1: Уэльс, Косово, Молдова, Азербайджан
- Группа В2: Греция, Эстония, Израиль, Албания
- Группа В3: Грузия, Босния и Герцеговина, Латвия, Казахстан
- Группа В4: Турция, Люксембург, Северная Ирландия
- Группа В5: Швеция, Литва, Мальта
- Группа В6: Исландия, Словения, Фарерские острова
Состав сборной Украины WU-17
Вратари: Александра Лизенкова (Кривбасс Кривой Рог), Мария Вакулко (Погорина Костополь)
Защитники: Елизавета Гирун (ОФКИП-Полесье Киев), Анна Лях, Ирина Олейниченко, Анастасия Белкина (все – Кривбасс Кривой Рог), Вероника Деревянко (ЕМС-Подолье Винница), Нина Пипченко (Шахтер Донецк)
Полузащитники: Александра Пичевская (Юность Чернигов), Нонна Гринишин, Ангелина Семенюк (обе – Ладомир Владимир), София Юрченко (ОФКИП-Полесье Киев), София Козишкорт (Ворскла Полтава), Дарья Колодий, Милена Иванченко (обе – Металлист 1925 Харьков), Полина Назаренко (Кривбасс Кривой Рог)
Нападающие: Арина Паскаренко (ЕМС-Подолье Винница), Ксения Воробей (Юность Чернигов), Карина Леспух (Колос Ковалевка), Злата Волощук (Ладомир Владимир).
