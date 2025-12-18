Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей

Кубок африканских наций 2025 стартует 21 декабря в Марокко и продлится до 18 января.

В турнире участвуют 24 команды, разделенные на 6 групп по 4 команды, которые на групповом этапе играют по круговой системе. В финальный раунд не попали сборная Ганы, 4-кратный победитель Кубка африканских наций.

Сборная Кот-д'Ивуара, действующий обладатель трофея, сыграет в группе F с Камеруном (пятикратным чемпионом Африки), Габоном и Мозамбиком. Сборная Египта, самая титулованная команда континента с 7 титулами, в группе B встретится с командами ЮАР, Анголы и Зимбабве. Фаворитами турнир считаются: Марокко, Египет, Сенегал, Алжир, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Тунис, Мали, ЮАР, Камерун.

Открытие турнира состоится 21 декабря 2025 года. В стартовом матче в абате сборная Марокко, хозяин турнира, сыграет против Коморских островов. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 команды с третьих мест с наилучшими результатами. Матчи плей-офф на выбывание начнутся с 1/16 финала, далее следуют 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Групповой этап продлится с 21 по 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года. Матчи Кубка африканских наций 2025 пройдут на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

Кубок африканских наций 2025

Состав групп

Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморы

Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве

Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания

Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана

Группа E: Алжир, Буркина‑Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан

Группа F: Кот‑д’Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

Расписание матчей (время киевское)

21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы

22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия

22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола

22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве

23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин

23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана

23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания

23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда

24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея

24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан

24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик

24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон

26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве

26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР

26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморы

26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали

27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана

27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго

27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания

27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис

28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик

28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан

28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо

28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун

29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет

29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР

29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали

29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко

30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис

30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия

30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал

30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго

31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир

31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо

31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар

31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун

Инфографика