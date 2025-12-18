Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Кубок африканских наций
18 декабря 2025, 17:53 | Обновлено 18 декабря 2025, 18:01
81
0

Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей

Континентальный турнир стартует 21 декабря в Марокко

18 декабря 2025, 17:53 | Обновлено 18 декабря 2025, 18:01
81
0
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
CAF

Кубок африканских наций 2025 стартует 21 декабря в Марокко и продлится до 18 января.

В турнире участвуют 24 команды, разделенные на 6 групп по 4 команды, которые на групповом этапе играют по круговой системе. В финальный раунд не попали сборная Ганы, 4-кратный победитель Кубка африканских наций.

Сборная Кот-д'Ивуара, действующий обладатель трофея, сыграет в группе F с Камеруном (пятикратным чемпионом Африки), Габоном и Мозамбиком. Сборная Египта, самая титулованная команда континента с 7 титулами, в группе B встретится с командами ЮАР, Анголы и Зимбабве. Фаворитами турнир считаются: Марокко, Египет, Сенегал, Алжир, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Тунис, Мали, ЮАР, Камерун.

Открытие турнира состоится 21 декабря 2025 года. В стартовом матче в абате сборная Марокко, хозяин турнира, сыграет против Коморских островов. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 команды с третьих мест с наилучшими результатами. Матчи плей-офф на выбывание начнутся с 1/16 финала, далее следуют 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Групповой этап продлится с 21 по 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года. Матчи Кубка африканских наций 2025 пройдут на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

Кубок африканских наций 2025

Состав групп

  • Группа A: Марокко, Мали, Замбия, Коморы
  • Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве
  • Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания
  • Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана
  • Группа E: Алжир, Буркина‑Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан
  • Группа F: Кот‑д’Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

Расписание матчей (время киевское)

  • 21.12.2025. 21:00. Марокко – Коморы
  • 22.12.2025. 16:00. Мали – Замбия
  • 22.12.2025. 19:00. ЮАР – Ангола
  • 22.12.2025. 22:00. Египет – Зимбабве
  • 23.12.2025. 14:30. ДР Конго – Бенин
  • 23.12.2025. 17:00. Сенегал – Ботсвана
  • 23.12.2025. 19:30. Нигерия – Танзания
  • 23.12.2025. 22:00. Тунис – Уганда
  • 24.12.2025. 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея
  • 24.12.2025. 17:00. Алжир – Судан
  • 24.12.2025. 19:30. Кот-д’Ивуар – Мозамбик
  • 24.12.2025. 22:00. Камерун – Габон
  • 26.12.2025. 14:30. Ангола – Зимбабве
  • 26.12.2025. 17:00. Египет – ЮАР
  • 26.12.2025. 19:30. Замбия – Коморы
  • 26.12.2025. 22:00. Марокко – Мали
  • 27.12.2025. 14:30. Бенин – Ботсвана
  • 27.12.2025. 17:00. Сенегал – ДР Конго
  • 27.12.2025. 19:30. Уганда – Танзания
  • 27.12.2025. 22:00. Нигерия – Тунис
  • 28.12.2025. 14:30. Габон – Мозамбик
  • 28.12.2025. 17:00. Экваториальная Гвинея – Судан
  • 28.12.2025. 19:30. Алжир – Буркина-Фасо
  • 28.12.2025. 22:00. Кот-д’Ивуар – Камерун
  • 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет
  • 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР
  • 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали
  • 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко
  • 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис
  • 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия
  • 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал
  • 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго
  • 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
  • 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
  • 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
  • 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун

Инфографика

По теме:
Египет и другие сборные, которые побеждали в Кубке африканских наций
Манчестер Юнайтед подал жалобу в ФИФА на Марокко
Дональд Трамп жестко «забанил» фанатов двух сборных на чемпионате мира
Кубок африканских наций статистические расклады календарь расписание даты и время матчей сборная Марокко по футболу сборная Бенина по футболу сборная Анголы по футболу сборная Мали по футболу сборная Мозамбика по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Египта по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Зимбабве по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Алжира по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Замбии по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Габона по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу сборная Коморских островов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Футбол | 18 декабря 2025, 13:30 40
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
А если Костюк не потянет, то тогда кого?

Валерий Василенко делится наболевшим

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
Футбол | 18.12.2025, 16:01
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда состоится Финалиссима Испания – Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
17.12.2025, 21:57 52
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем