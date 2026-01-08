Диогу ДАЛОТ: «Результаты МЮ – совсем не такие, как хотелось бы»

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот рассказал о внутренней кухне команды, которая осталась без главного тренера в самый тяжелый период сезона.

– Начнем с того, что произошло в матче против «Борнмута». Игра была отличной, завершилась 4:4. Для нейтральных фанатов это было идеальное зрелище, но для вас в Манчестере это могло ощущаться как потеря двух очков, а не приобретение одного. Что ты чувствовал после того матча? Ведь это было едва ли не лучшее атакующее выступление МЮ в этом сезоне?

– Да, думаю, это тяжело принять, когда ты забиваешь 4 гола на «Олд Траффорд» и не выигрываешь матч. Это немного подытоживает наши ощущения. Очевидно, мы покидали поле с чувством, что потеряли больше, чем «Борнмут». Особенно играя дома и учитывая то, как мы провели первый тайм. Думаю, это были одни из лучших 45 минут в сезоне. Но, ведя в счете, мы на 10 минут немного потеряли фокус, и вдруг снова пришлось бороться за результат.

Это те моменты, над которыми нам нужно поработать перед следующими играми. Мы очень тяжело боролись за победу, имели моменты, чтобы выйти вперед. Я просто думаю, что нам нужно улучшаться, особенно в том, чтобы не пропускать так много голов. Это наша цель на следующие матчи.

– Ты пришел в «Юнайтед» в 18 лет, а сейчас тебе 26. Ты уже ощущаешься ветераном в команде. В последних матчах ты даже был с капитанской повязкой. Бруну в интервью недавно назвал тебя одним из лидеров команды. Ты помнишь, кто был в лидерской группе, когда ты только пришел в клуб?

– Да, я помню. К счастью, когда я приехал, в раздевалке было много опытных игроков, за которыми я мог наблюдать. Я человек, который много наблюдает и берет лучшее от каждого человека рядом. Это была прогрессивная карьера в «Манчестер Юнайтед». Я видел здесь все, был в каждой возможной ситуации: не играл, был на трибунах, не попадал в заявку, играл всего несколько минут, играл в каждом матче. Поэтому я стараюсь каждый день представлять стандарты этого клуба.

Я должен помогать каждому новому игроку, передавать свой опыт, но в то же время считаю, что мне еще есть чему учиться. По футбольным меркам я еще очень молодой. Но это момент гордости для меня – вести команду за собой. Думаю, у нас еще много игроков, которые могут гордиться этим лидерством.

– Ты играл под руководством нескольких менеджеров, в разных тактических системах и на очень разных позициях. Иногда ты атакующий фулбек, иногда более защитный. Вчера ты действовал довольно активно в атаке. Где, на твой взгляд, твоя игра больше всего повзрослела за последние несколько сезонов? Что изменилось в игре Далота?

– Лучший способ описать это – именно то, что я играл на стольких позициях за последние годы. Это дало мне возможность делать много вещей во время игры. Помню, когда Эрик пришел в первый год, я играл в полузащите, чего никогда не делал раньше. Потом начал играть слева, затем – снова слева, но со смещением в центр как «десятка». Разные задания от тренеров дали мне возможность стать более зрелым игроком и найти стабильность.

Нужно адаптироваться к требованиям каждого менеджера. Я игрок, который открыт к новому и старается быть максимально универсальным. Я могу быть очень атакующим фулбеком, но если нужно быть сугубо защитным – я это сделаю. Пока я чувствую, что помогаю команде наилучшим образом, я буду принимать любой вызов.

– В этом сезоне уже было немало матчей, где игра была обнадеживающей, но результаты не всегда соответствовали ей. С точки зрения игрока – насколько важной в такие моменты является ментальная сторона? Как вы сохраняете веру в группе, что все изменится и вы получите нужные результаты?

– Думаю, мы прошли через фазу, когда раньше у нас не было ни игры, ни результата. Потом были результаты, но не было игры. А сейчас у нас есть игра, но результаты не совсем такие, как хотелось бы. Так что мы прогрессируем. Мы каждый день делаем правильные вещи, хотя нам еще есть что улучшать. Результат – это то, что приходит в последнюю очередь. Если ты играешь хорошо и все делаешь правильно каждый день – результат придет рано или поздно. Я в это верю. Это дает энергию и мотивацию продолжать, чтобы быть той командой, за которой все хотят наблюдать.

– Теперь три быстрых вопроса. Начнем с того, кто устанавливает самые высокие стандарты на тренировках «Манчестер Юнайтед»?

– Не могу назвать только одного, это было бы несправедливо. Я бы сказал: Бруну Фернандеш, Лисандро Мартинес, Каземиро и я.

– Если бы ты не стал футболистом, чем бы занимался?

– Футбол всегда был приоритетом, но это точно было бы что-то, связанное со спортом. Сейчас я бы сказал, что, возможно, стал бы игроком в падел. Мне нравится падел.

– И последнее. Какое твое самое теплое воспоминание в «Манчестер Юнайтед»?

– Победа в Кубке Англии. Тот момент, когда поднимаешь трофей на «Уэмбли» и празднуешь с фанатами. Это, наверное, мой самый счастливый момент, который запомнился больше всего.