Предательство или случайность? Почему тренер Шпор пил кофе из лого Арсенала

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заверил, что не заметил эмблему «Арсенала» на стаканчике кофе, из которого он пил перед встречей с «Борнмутом» (2:3).

«Я действительно этого не видел. Справедливо будет сказать, что победы достаются нам не всегда, поэтому с моей стороны было бы верхом безрассудства намеренно брать стакан с логотипом «Арсенала».

Неужели кто-то всерьез полагает, что это было сделано специально? Подобное произошло со всем нашим штабом.

В прошлом туре эту раздевалку занимал «Арсенал». Это обычная ситуация: кто-то взял стакан и принес мне эспрессо, который я привык пить перед каждой игрой.

Мне кажется печальным, что в футбольном мире возникают подобные вопросы. Если мы всерьез беспокоимся из-за логотипа другого клуба на стаканчике, то мы движемся в ложном направлении. Я бы никогда не совершил такого намеренно, это выглядело бы крайне глупо», – подчеркнул Франк.