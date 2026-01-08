Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Предательство или случайность? Почему тренер Шпор пил кофе из лого Арсенала
Англия
08 января 2026, 04:40 | Обновлено 08 января 2026, 04:43
Предательство или случайность? Почему тренер Шпор пил кофе из лого Арсенала

Томас Франк оправдался за инцидент

Предательство или случайность? Почему тренер Шпор пил кофе из лого Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк заверил, что не заметил эмблему «Арсенала» на стаканчике кофе, из которого он пил перед встречей с «Борнмутом» (2:3).

«Я действительно этого не видел. Справедливо будет сказать, что победы достаются нам не всегда, поэтому с моей стороны было бы верхом безрассудства намеренно брать стакан с логотипом «Арсенала».

Неужели кто-то всерьез полагает, что это было сделано специально? Подобное произошло со всем нашим штабом.

В прошлом туре эту раздевалку занимал «Арсенал». Это обычная ситуация: кто-то взял стакан и принес мне эспрессо, который я привык пить перед каждой игрой.

Мне кажется печальным, что в футбольном мире возникают подобные вопросы. Если мы всерьез беспокоимся из-за логотипа другого клуба на стаканчике, то мы движемся в ложном направлении. Я бы никогда не совершил такого намеренно, это выглядело бы крайне глупо», – подчеркнул Франк.

Томас Франк Тоттенхэм Борнмут Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Михаил Олексиенко Источник: Football London
