Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 января 2026, 04:02
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит выступления на хардовом турнире WTА 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка сыграет против третьей ракетки мира Аманды Анисимовой (США), которая посеяна пол вторым номером. Встреча начнется пятым запуском на Pat Rafter Arena после игры Коллиньон – Димитров. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Аманды.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Миррой Андреевой, либо с Линдой Носковой.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Марта Костюк Аманда Анисимова смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
