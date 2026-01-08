Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене
8 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит выступления на хардовом турнире WTА 500 в Брисбене, Австралия.
В третьем раунде украинка сыграет против третьей ракетки мира Аманды Анисимовой (США), которая посеяна пол вторым номером. Встреча начнется пятым запуском на Pat Rafter Arena после игры Коллиньон – Димитров. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 2:1 в пользу Аманды.
Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Миррой Андреевой, либо с Линдой Носковой.
