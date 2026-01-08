Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
08 января 2026, 04:17 | Обновлено 08 января 2026, 04:19
Трубин и Судаков не спасли: оценки украинцев за вылет из Кубка лиги

Бенфика проиграла Браге

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января, прошел второй полуфинальный поединок Кубка португальской лиги, в котором «Бенфика» встретилась с «Брагой» (1:3).

Украинские легионеры Анатолий Трубин и Георгий Судаков появились в стартовом сочетании «орлов».

Согласно статистическим данным Sofascore, действия голкипера по итогам встречи были оценены в 6.0 балла. Полузащитник, проведший на поле 64 минуты, получил от портала оценку 5.9.

В активе Судакова 72 % точных пасов, одна успешная попытка дриблинга и 41 касание мяча за время игры.

Анатолий Трубин, отыгравший весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 3 гола. Также вратарь сделал 16 касаний мяча, продемонстрировав точность передач на уровне 62 %.

«Он мне нравится». Экс-вратарь Бенфики расхвалил Трубина и Судакова
У кого 7.8? Известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Вулверхэмптона
Бенфика – Брага – 1:3. Три мяча для Трубина и шанс Судакова. Видео голов
Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин оценки SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
