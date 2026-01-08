Трубин и Судаков не спасли: оценки украинцев за вылет из Кубка лиги
Бенфика проиграла Браге
В среду, 7 января, прошел второй полуфинальный поединок Кубка португальской лиги, в котором «Бенфика» встретилась с «Брагой» (1:3).
Украинские легионеры Анатолий Трубин и Георгий Судаков появились в стартовом сочетании «орлов».
Согласно статистическим данным Sofascore, действия голкипера по итогам встречи были оценены в 6.0 балла. Полузащитник, проведший на поле 64 минуты, получил от портала оценку 5.9.
В активе Судакова 72 % точных пасов, одна успешная попытка дриблинга и 41 касание мяча за время игры.
Анатолий Трубин, отыгравший весь матч, совершил 2 сейва и пропустил 3 гола. Также вратарь сделал 16 касаний мяча, продемонстрировав точность передач на уровне 62 %.
