Определено, где и когда Украина U-17 сыграет матчи квалификации Евро-2025

Определены сроки и место проведения матчей второго раунда квалификации Евро-2026 U-17 с участием юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г. р.).

Подопечные Александра Сытника, которые заняли третье место в своей группе Лиги A первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге B, перед жеребьевкой второго раунда попали в первую корзину. В итоге по воле жребия сине-желтые оказались в группе B6, где соперниками стали сборные Латвии и Албании.

Уже известно, что турнир в этой группе в период с 3 по 9 июня примет Албания.

Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта будут соревноваться в 7 группах Лиги A. Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая пройдет с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка финального турнира запланирована на 9 апреля.

26 сборных до 30 июня будут бороться в 7 группах Лиги B (5 групп – по 4 команды, 2 группы – по 3 команды). Оба турнира важны в контексте формирования лиг A и B в первом раунде отбора Евро-2028 U-19.

Евро-2026 U-17. Второй раунд отбора

Лига A

Группа A1: Германия, Франция, Словения, Северная Македония

Группа A2: Исландия, Португалия, Италия, Румыния

Группа A3: Швеция, Черногория, Греция, Норвегия

Группа A4: Чехия, Казахстан, Австрия, Дания

Группа A5: Бельгия, Кипр, Сербия, Швейцария

Группа A6: Испания, Турция, Шотландия, Северная Ирландия

Группа A7: Ирландия, Словакия, Хорватия, Польша

Лига B

Группа B1: Израиль, Фарерские о-ва, Англия, Эстония

Группа B2: Болгария, Литва, Мальта, Азербайджан

Группа B3: Уэльс, Грузия, Сан-Марино, Андорра

Группа B4: Финляндия, Босния и Герцеговина, Молдова, Гибралтар

Группа B5: Венгрия, Люксембург, Армения, Лихтенштейн

Группа B6: Украина , Латвия, Албания

, Латвия, Албания Группа B7: Нидерланды, беларусь, Косово

