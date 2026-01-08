Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определено, где и когда Украина U-17 сыграет матчи квалификации Евро-2025
Молодежные турниры
08 января 2026, 05:23 | Обновлено 08 января 2026, 05:56
Определено, где и когда Украина U-17 сыграет матчи квалификации Евро-2025

Турнир трех команд в группе 6 Лиги B пройдет в Албании с 3 по 9 июня

УЕФА

Определены сроки и место проведения матчей второго раунда квалификации Евро-2026 U-17 с участием юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г. р.).

Подопечные Александра Сытника, которые заняли третье место в своей группе Лиги A первого раунда отбора и теперь сыграют в Лиге B, перед жеребьевкой второго раунда попали в первую корзину. В итоге по воле жребия сине-желтые оказались в группе B6, где соперниками стали сборные Латвии и Албании.

Уже известно, что турнир в этой группе в период с 3 по 9 июня примет Албания.

Во втором раунде 28 команд (14 победителей групп первого раунда и 14 сборных, занявших вторые места) до 31 марта будут соревноваться в 7 группах Лиги A. Победители квартетов присоединятся к хозяину, Эстонии, в финальной стадии, которая пройдет с 25 мая по 7 июня 2026 года. Жеребьевка финального турнира запланирована на 9 апреля.

26 сборных до 30 июня будут бороться в 7 группах Лиги B (5 групп – по 4 команды, 2 группы – по 3 команды). Оба турнира важны в контексте формирования лиг A и B в первом раунде отбора Евро-2028 U-19.

Евро-2026 U-17. Второй раунд отбора

Лига A

  • Группа A1: Германия, Франция, Словения, Северная Македония
  • Группа A2: Исландия, Португалия, Италия, Румыния
  • Группа A3: Швеция, Черногория, Греция, Норвегия
  • Группа A4: Чехия, Казахстан, Австрия, Дания
  • Группа A5: Бельгия, Кипр, Сербия, Швейцария
  • Группа A6: Испания, Турция, Шотландия, Северная Ирландия
  • Группа A7: Ирландия, Словакия, Хорватия, Польша

Лига B

  • Группа B1: Израиль, Фарерские о-ва, Англия, Эстония
  • Группа B2: Болгария, Литва, Мальта, Азербайджан
  • Группа B3: Уэльс, Грузия, Сан-Марино, Андорра
  • Группа B4: Финляндия, Босния и Герцеговина, Молдова, Гибралтар
  • Группа B5: Венгрия, Люксембург, Армения, Лихтенштейн
  • Группа B6: Украина, Латвия, Албания
  • Группа B7: Нидерланды, беларусь, Косово

Инфографика

чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Латвии по футболу U-17 сборная Албании по футболу U-17
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
