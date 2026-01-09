Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СЛОТ: «Мы доказали свою способность на равных сражаться с любым грандом»
Англия
09 января 2026, 03:56 | Обновлено 09 января 2026, 03:57
СЛОТ: «Мы доказали свою способность на равных сражаться с любым грандом»

Тренер Ливерпуля выразил удовлетворение действиями команды в противостоянии с Арсеналом

СЛОТ: «Мы доказали свою способность на равных сражаться с любым грандом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Арне Слот выразил удовлетворение действиями «Ливерпуля» в противостоянии с «Арсеналом» (0:0).

«В первой половине встречи оппонент чаще владел инициативой на нашей части поля. Это вылилось в несколько эпизодов после подач, но до реальной остроты дело не дошло.

После перерыва ситуация изменилась на противоположную. Однако мы вновь столкнулись с прежней проблемой – дефицитом голевых шансов при значительном владении мячом. Тем не менее я весьма доволен качеством игры против «Арсенала», который сейчас пребывает в отличных кондициях.

В первом тайме мы моментами демонстрировали свой высокий уровень работы с мячом. Во второй сорокапятиминутке мы доминировали в плане владения и зажали соперника на их половине.

Наш самый опасный момент возник после затяжной комбинации из 15–20 пасов. В итоге остается легкий осадок из–за того, что не удалось дожать и победить, но само содержание игры было достойным.

Я уже неоднократно отмечал: против одних тактических схем мы действуем эффективно, а против других нам приходится непросто. Сегодня это подтвердилось: когда «Арсенал» перешел на игру низким блоком, у нас возникли сложности.

Это одна из причин нашего текущего очкового отставания от них. Положительный момент в том, что мы доказали свою способность на равных сражаться с любым грандом Англии или даже Европы», – резюмировал наставник «мерсисайдцев».

Ливерпуль Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига Арне Слот
Михаил Олексиенко Источник: NBC Sports
