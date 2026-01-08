КОСТЮК: «Все, что сделали, приносит плоды. А это только первая неделя года»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене:

– Марта, первый турнир сезона, и вы в четвертьфинале после победы над третьей ракеткой мира. Как это звучит?

– Звучит очень хорошо. Это действительно похоже на Новый год. Я тренировалась с Амандой примерно неделю назад, и она полностью разгромила меня на тренировке, поэтому я подошла к этому матчу полностью готовой.

Она невероятный игрок, у нее был потрясающий сезон в прошлом году, а у меня он был не самым лучшим, поэтому я очень рада, что начала этот год так. Я была очень счастлива, потому что это мой первый матч на центральном корте здесь [в Брисбене]. Я играю здесь много лет, но, наверное, никогда не получала шанса сыграть на центральном корте, так что большое спасибо за вашу поддержку.

Я была невероятно счастлива выйти на корт и увидеть полный стадион. Это всегда невероятное чувство для теннисиста, потому что именно для этого мы и играем, так что большое спасибо вам, ребята, за сегодняшний вечер. Cпасибо.

– Я много раз смотрела ваши матчи, и у меня такое ощущение, что это был один из лучших матчей, которые я когда-либо видела. Вы бы так сказали?

– Не знаю, Сандра [тренер Марты], а ты как думаешь? Это был лучший матч, который я когда-либо играла? Ладно, хорошо, двое против одного, так что да. Думаю, да, я играла действительно очень, очень хорошо.

И, знаете, мы с моей командой проделали потрясающую работу в плане подготовки. И я чувствую, что все, что мы сделали, приносит свои плоды. А это только первая неделя года. Так что всегда приятно так быстро добиваться результатов.

Это был отличный матч. Я чувствую, что тактически я тоже сыграла очень, очень хорошо. Аманда очень мощная теннисистка, против нее очень трудно что-то создать во время розыгрышей. Но я очень рада, что сегодня мне это удалось. Это был хороший матч.

– И, судя по всему, вы очень порадовали тренера.

– Конечно, конечно.

– Последний вопрос. У вас сложились теплые отношения с Австралией. Вы выиграли юниорский турнир в Австралии, когда вам было 15 лет, а затем дошли до третьего раунда. Ваш первый четвертьфинал на турнире Grand Slam был здесь в 2024 году. Что для вас значит Австралия?

– Честно говоря, я не знаю. Думаю, дело, прежде всего, в людях. Здесь удивительные люди, и я всегда рада вернуться сюда. У меня здесь много украинских болельщиков.

Я вижу много украинских флагов. И у меня есть большая австралийско-украинская семья в Мельбурне. Поэтому я всегда очень, очень взволнована и эмоциональна, когда возвращаюсь сюда. Я играла здесь юниорский турнир девять лет назад... Девять? Я чувствую себя очень старой. Тогда это был мой первый юниорский турнир Grand Slam и я выиграла его. И сделала это с этими людьми рядом. Так что это всегда такое счастливое место, куда я возвращаюсь.

