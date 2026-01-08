Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Все, что сделали, приносит плоды. А это только первая неделя года»
WTA
08 января 2026, 16:48 |
279
1

КОСТЮК: «Все, что сделали, приносит плоды. А это только первая неделя года»

Марта прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в 1/8 финала Брисбена

08 января 2026, 16:48 |
279
1 Comments
КОСТЮК: «Все, что сделали, приносит плоды. А это только первая неделя года»
Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Амандой Анисимовой в матче 1/8 финала турнира WTA 500 в Брисбене:

– Марта, первый турнир сезона, и вы в четвертьфинале после победы над третьей ракеткой мира. Как это звучит?

– Звучит очень хорошо. Это действительно похоже на Новый год. Я тренировалась с Амандой примерно неделю назад, и она полностью разгромила меня на тренировке, поэтому я подошла к этому матчу полностью готовой.

Она невероятный игрок, у нее был потрясающий сезон в прошлом году, а у меня он был не самым лучшим, поэтому я очень рада, что начала этот год так. Я была очень счастлива, потому что это мой первый матч на центральном корте здесь [в Брисбене]. Я играю здесь много лет, но, наверное, никогда не получала шанса сыграть на центральном корте, так что большое спасибо за вашу поддержку.

Я была невероятно счастлива выйти на корт и увидеть полный стадион. Это всегда невероятное чувство для теннисиста, потому что именно для этого мы и играем, так что большое спасибо вам, ребята, за сегодняшний вечер. Cпасибо.

– Я много раз смотрела ваши матчи, и у меня такое ощущение, что это был один из лучших матчей, которые я когда-либо видела. Вы бы так сказали?

– Не знаю, Сандра [тренер Марты], а ты как думаешь? Это был лучший матч, который я когда-либо играла? Ладно, хорошо, двое против одного, так что да. Думаю, да, я играла действительно очень, очень хорошо.

И, знаете, мы с моей командой проделали потрясающую работу в плане подготовки. И я чувствую, что все, что мы сделали, приносит свои плоды. А это только первая неделя года. Так что всегда приятно так быстро добиваться результатов.

Это был отличный матч. Я чувствую, что тактически я тоже сыграла очень, очень хорошо. Аманда очень мощная теннисистка, против нее очень трудно что-то создать во время розыгрышей. Но я очень рада, что сегодня мне это удалось. Это был хороший матч.

– И, судя по всему, вы очень порадовали тренера.

– Конечно, конечно.

– Последний вопрос. У вас сложились теплые отношения с Австралией. Вы выиграли юниорский турнир в Австралии, когда вам было 15 лет, а затем дошли до третьего раунда. Ваш первый четвертьфинал на турнире Grand Slam был здесь в 2024 году. Что для вас значит Австралия?

– Честно говоря, я не знаю. Думаю, дело, прежде всего, в людях. Здесь удивительные люди, и я всегда рада вернуться сюда. У меня здесь много украинских болельщиков.

Я вижу много украинских флагов. И у меня есть большая австралийско-украинская семья в Мельбурне. Поэтому я всегда очень, очень взволнована и эмоциональна, когда возвращаюсь сюда. Я играла здесь юниорский турнир девять лет назад... Девять? Я чувствую себя очень старой. Тогда это был мой первый юниорский турнир Grand Slam и я выиграла его. И сделала это с этими людьми рядом. Так что это всегда такое счастливое место, куда я возвращаюсь.

Видеообзор матча Марта Костюк – Аманда Анисимова

По теме:
Без Ястремской, но с Костюк. Определена пары 1/4 финала WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Громкая победа в Брисбене. Видеообзор
ПЕГУЛА: Если давать Даяне шансы, то она очень хорошо умеет ими пользоваться
Марта Костюк Аманда Анисимова WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 48
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 07 января 2026, 23:59 26
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги
Трубин пропустил три мяча. Бенфика уступила Браге в полуфинале Кубка лиги

В решающем поединке за трофей в Португалии сыграют Витория Гимараеш и Брага

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Теннис | 08.01.2026, 09:33
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде
Теннис | 08.01.2026, 13:01
Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде
Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Давай Марто покажи завтра,що сьогоднішній успіх -це не випадковість!Змуси кацапку скласти зброю!
Ответить
0
Популярные новости
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
07.01.2026, 08:10
Бокс
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Промоутер Джошуа отреагировал на «решение боксера завершить карьеру»
Промоутер Джошуа отреагировал на «решение боксера завершить карьеру»
07.01.2026, 04:59 1
Бокс
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
07.01.2026, 13:09
Биатлон
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем