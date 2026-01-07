К Шахтеру присоединится нападающий-легионер
С Кубка африканских наций возвращается Лассина Траоре
Нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре в ближайшее время вернется в донецкий «Шахтер».
Его сборная уступила в 1/8 финала, потерпев разгромное поражение от команды Кот-д'Ивуара. На протяжении всего турнира Лассина Траоре четыре раза вышел на поле и даже отличился одним забитым мячом, поразив ворота Судана.
Лассина Траоре на клубном уровне в текущем сезоне провел всего три матча на клубном уровне во всех турнирах – большую часть сезона он пропустил из-за очередного повреждения.
Ранее сообщалось о том, что участник Лиги чемпионов собирается подписать звезду «Шахтера».
