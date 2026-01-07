Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. К Шахтеру присоединится нападающий-легионер
07 января 2026, 12:24
К Шахтеру присоединится нападающий-легионер

С Кубка африканских наций возвращается Лассина Траоре

К Шахтеру присоединится нападающий-легионер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Нападающий из Буркина-Фасо Лассина Траоре в ближайшее время вернется в донецкий «Шахтер».

Его сборная уступила в 1/8 финала, потерпев разгромное поражение от команды Кот-д'Ивуара. На протяжении всего турнира Лассина Траоре четыре раза вышел на поле и даже отличился одним забитым мячом, поразив ворота Судана.

Лассина Траоре на клубном уровне в текущем сезоне провел всего три матча на клубном уровне во всех турнирах – большую часть сезона он пропустил из-за очередного повреждения.

Ранее сообщалось о том, что участник Лиги чемпионов собирается подписать звезду «Шахтера».

По теме:
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0. Траоре сыграл тайм. Видео голов и обзор
Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону
Лассина Траоре Кубок африканских наций Шахтер Донецк сборная Буркина-Фасо по футболу
