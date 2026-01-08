Гвардиола подтвердил худшее: вингер Сити вылетел на длительный срок

Вингер «Манчестер Сити» Савиньо выбыл из строя на срок от полутора до двух месяцев по причине травмы. Об этом сообщил наставник «горожан» Пеп Гвардиола.

«Он будет отсутствовать 1,5–2 месяца, но обязательно вернется в состав», – подчеркнул Гвардиола, давая комментарий по поводу состояния здоровья Савиньо.

Бразильский футболист получил повреждение в поединке против «Сандерленда» (0:0), который состоялся 1 января. Игрок был вынужден покинуть поле во втором тайме.