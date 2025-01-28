Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Кубок африканских наций
28 января 2025, 11:23 | Обновлено 28 января 2025, 12:16
310
0

Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025

Континентальный турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 до 18 января 2026

28 января 2025, 11:23 | Обновлено 28 января 2025, 12:16
310
0
Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка финальной части 35-го Кубка африканских наций 2025, который пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Сборная Кот-д'Ивуара, действующий обладатель трофея, сразится в группе F вместе с Камеруном (пятикратным чемпионом Африки), Габоном и Мозамбиком.

Сборная Египта, самая титулованная команда континента с 7 титулами, попала в группу B, где ей будут противостоять команды ЮАР, Ангола и Зимбабве.

Открытие турнира состоится 21 декабря 2025 года. В стартовом матче сборная Марокко, хозяин турнира, сыграет с командой Коморских островов.

Действующим чемпионом является сборная Кот-д'Ивуара. В финале КАН-2023 слоны одолели суперорлов из Нигерии (2:1) и завоевали третий титул в истории.

В своем активе трофеи КАН имеют: Египет (7 титулов), Камерун (5), Гана (4), Нигерия, Кот-д'Ивуар (по 3), Алжир, ДР Конго (по 2), Замбия, Тунис, Судан, Сенегал, ЮАР, Эфиопия, Марокко, Конго (по 1).

Кубок африканских наций

Марокко, 21 декабря 2025 – 18 января 2026

Состав групп

  • Группа А: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова
  • Группа B: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве
  • Группа C: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания
  • Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана
  • Группа E: Буркина-Фасо, Алжир, Экваториальная Гвинея, Судан
  • Группа F: Кот-д’Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик

По теме:
Отбор Евро-2027 U-21. Украина будет в первой корзине, россию не допустили
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины по баскетболу
Кубок африканских наций статистические расклады жеребьевка сборная Марокко по футболу сборная Замбии по футболу сборная Мали по футболу сборная Коморских островов по футболу сборная Египта по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Анголы по футболу сборная Зимбабве по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу сборная Сенегала по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Бенина по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу сборная Алжира по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Габона по футболу сборная Мозамбика по футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д
Футбол | 28 января 2025, 10:23 5
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д
ФОТО. Шахтер вылетел в Германию на решающий матч ЛЧ с Боруссией Д

Вечером пройдут предматчевая пресс-конференция и открытая тренировка

Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Футбол | 27 января 2025, 17:23 5
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»

Специалист считает, что у команды могут возникнуть проблемы в атаке

Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27.01.2025, 21:45
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
Теннис | 27.01.2025, 14:26
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем
Футбол | 28.01.2025, 11:27
В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем
В ЛНЗ рассказали о состоянии Каплиенко, у которого проблемы с сердцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 3
Футбол
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 10
Футбол
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 7
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем