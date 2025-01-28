Слоны, львы и орлы. Состоялась жеребьевка Кубка африканских наций 2025

Состоялась жеребьевка финальной части 35-го Кубка африканских наций 2025, который пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Сборная Кот-д'Ивуара, действующий обладатель трофея, сразится в группе F вместе с Камеруном (пятикратным чемпионом Африки), Габоном и Мозамбиком.

Сборная Египта, самая титулованная команда континента с 7 титулами, попала в группу B, где ей будут противостоять команды ЮАР, Ангола и Зимбабве.

Открытие турнира состоится 21 декабря 2025 года. В стартовом матче сборная Марокко, хозяин турнира, сыграет с командой Коморских островов.

Действующим чемпионом является сборная Кот-д'Ивуара. В финале КАН-2023 слоны одолели суперорлов из Нигерии (2:1) и завоевали третий титул в истории.

В своем активе трофеи КАН имеют: Египет (7 титулов), Камерун (5), Гана (4), Нигерия, Кот-д'Ивуар (по 3), Алжир, ДР Конго (по 2), Замбия, Тунис, Судан, Сенегал, ЮАР, Эфиопия, Марокко, Конго (по 1).

Кубок африканских наций

Марокко, 21 декабря 2025 – 18 января 2026

Состав групп