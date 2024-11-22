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Кубок африканских наций
22 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 09:18
272
0

Кубок африканский наций. Итоговые таблицы квалификации: кто вышел на КАН?

В финальный раунд попали 24 команды, по две лучшие сборные из каждой группы

22 ноября 2024, 08:59 | Обновлено 22 ноября 2024, 09:18
272
0
Кубок африканский наций. Итоговые таблицы квалификации: кто вышел на КАН?
CAF

В Африке в ноябре состоялись матчи последних туров квалификации Кубка африканских наций.

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Ниже приведены результаты 5-го и 6-го туров и турнирные таблицы групп.

В финальный раунд Кубка африканских наций, который состоится в Марокко (21 декабря 2025 – 18 января 2026), выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Наиболее рейтинговой сборной, не попавшей на КАН-2025, стала команда Ганы.

По итогам группового этапа в финальный раунд вышли 24 команды:

  • Группа A: Коморы, Тунис
  • Группа B: Марокко (хозяин), Габон
  • Группа C: Египет, Ботсвана
  • Группа D: Нигерия, Бенин
  • Группа E: Алжир, Экваториальная Гвинея
  • Группа F: Ангола, Судан
  • Группа G: Замбия, Кот-д'Ивуар
  • Группа H: ДР Конго, Танзания
  • Группа I: Мали, Мозамбик
  • Группа J: Камерун, Зимбабве
  • Группа K: ЮАР, Уганда
  • Группа L: Сенегал, Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

Квалификация, 5-й и 6-й туры

Итоговые турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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