Кубок африканский наций. Итоговые таблицы квалификации: кто вышел на КАН?
В финальный раунд попали 24 команды, по две лучшие сборные из каждой группы
В Африке в ноябре состоялись матчи последних туров квалификации Кубка африканских наций.
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Ниже приведены результаты 5-го и 6-го туров и турнирные таблицы групп.
В финальный раунд Кубка африканских наций, который состоится в Марокко (21 декабря 2025 – 18 января 2026), выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
Наиболее рейтинговой сборной, не попавшей на КАН-2025, стала команда Ганы.
По итогам группового этапа в финальный раунд вышли 24 команды:
- Группа A: Коморы, Тунис
- Группа B: Марокко (хозяин), Габон
- Группа C: Египет, Ботсвана
- Группа D: Нигерия, Бенин
- Группа E: Алжир, Экваториальная Гвинея
- Группа F: Ангола, Судан
- Группа G: Замбия, Кот-д'Ивуар
- Группа H: ДР Конго, Танзания
- Группа I: Мали, Мозамбик
- Группа J: Камерун, Зимбабве
- Группа K: ЮАР, Уганда
- Группа L: Сенегал, Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
Квалификация, 5-й и 6-й туры
Итоговые турнирные таблицы
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