Кубок африканский наций. Итоговые таблицы квалификации: кто вышел на КАН?

В Африке в ноябре состоялись матчи последних туров квалификации Кубка африканских наций.

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Ниже приведены результаты 5-го и 6-го туров и турнирные таблицы групп.

В финальный раунд Кубка африканских наций, который состоится в Марокко (21 декабря 2025 – 18 января 2026), выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Наиболее рейтинговой сборной, не попавшей на КАН-2025, стала команда Ганы.

По итогам группового этапа в финальный раунд вышли 24 команды:

Группа A: Коморы, Тунис

Группа B: Марокко (хозяин), Габон

Группа C: Египет, Ботсвана

Группа D: Нигерия, Бенин

Группа E: Алжир, Экваториальная Гвинея

Группа F: Ангола, Судан

Группа G: Замбия, Кот-д'Ивуар

Группа H: ДР Конго, Танзания

Группа I: Мали, Мозамбик

Группа J: Камерун, Зимбабве

Группа K: ЮАР, Уганда

Группа L: Сенегал, Буркина-Фасо

Кубок африканских наций

Квалификация, 5-й и 6-й туры

Итоговые турнирные таблицы