Кубок африканских наций16 октября 2024, 22:47 | Обновлено 17 октября 2024, 00:06
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Кубок африканских наций. Таблицы: кто уже пробился в финальный раунд
В основную сетку турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы
16 октября 2024, 22:47 | Обновлено 17 октября 2024, 00:06
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В Африке в октябре состоялись матчи очередных туров квалификации Кубка африканских наций.
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Ниже приведены результаты 3-го и 4-го туров и турнирные таблицы групп.
В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
По итогам 4 туров в финальный раунд уже вышли 8 команд (из 24):
- Марокко (хозяин), Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола
Кубок африканских наций
Квалификация, 1-й и 2-й туры
Турнирная таблица
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