Кубок африканских наций. Таблицы: кто уже пробился в финальный раунд

В Африке в октябре состоялись матчи очередных туров квалификации Кубка африканских наций.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ниже приведены результаты 3-го и 4-го туров и турнирные таблицы групп.

В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

По итогам 4 туров в финальный раунд уже вышли 8 команд (из 24):

Марокко (хозяин), Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола

Кубок африканских наций

Квалификация, 1-й и 2-й туры

Турнирная таблица