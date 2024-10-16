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Кубок африканских наций
16 октября 2024, 22:47 | Обновлено 17 октября 2024, 00:06
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0

Кубок африканских наций. Таблицы: кто уже пробился в финальный раунд

В основную сетку турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы

16 октября 2024, 22:47 | Обновлено 17 октября 2024, 00:06
8
0
Кубок африканских наций. Таблицы: кто уже пробился в финальный раунд
Getty Images/Global Images Ukraine

В Африке в октябре состоялись матчи очередных туров квалификации Кубка африканских наций.

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Ниже приведены результаты 3-го и 4-го туров и турнирные таблицы групп.

В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

По итогам 4 туров в финальный раунд уже вышли 8 команд (из 24):

  • Марокко (хозяин), Буркина-Фасо, Камерун, Алжир, ДР Конго, Сенегал, Египет, Ангола

Кубок африканских наций

Квалификация, 1-й и 2-й туры

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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