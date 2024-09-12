Кубок африканских наций12 сентября 2024, 06:59 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:03
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Кубок африканский наций. Таблицы квалификации. Состоялись матчи двух туров
В основную сетку турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы
12 сентября 2024, 06:59 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:03
165
0
В Африке в начале сентября состоялись матчи первых двух туров квалификации Кубка африканских наций.
Ниже приведены результаты первых туров турнирные таблицы групп.
В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.
Кубок африканских наций
Квалификация, 1-й и 2-й туры
Турнирные таблицы
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