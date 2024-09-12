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Кубок африканских наций
12 сентября 2024, 06:59 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:03
165
0

Кубок африканский наций. Таблицы квалификации. Состоялись матчи двух туров

В основную сетку турнира выйдут по две лучшие сборные из каждой группы

12 сентября 2024, 06:59 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:03
165
0
Кубок африканский наций. Таблицы квалификации. Состоялись матчи двух туров
Getty Images/Global Images Ukraine

В Африке в начале сентября состоялись матчи первых двух туров квалификации Кубка африканских наций.

Ниже приведены результаты первых туров турнирные таблицы групп.

В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок африканских наций

Квалификация, 1-й и 2-й туры

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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