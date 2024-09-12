Кубок африканский наций. Таблицы квалификации. Состоялись матчи двух туров

В Африке в начале сентября состоялись матчи первых двух туров квалификации Кубка африканских наций.

Ниже приведены результаты первых туров турнирные таблицы групп.

В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок африканских наций

Квалификация, 1-й и 2-й туры

Турнирные таблицы