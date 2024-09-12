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Кубок африканских наций
12 сентября 2024, 04:01 | Обновлено 12 сентября 2024, 04:52
66
0

Кривбасс: Бизимана и Соса сыграла за сборные, Дибанго еще не дебютировал

Три африканца возвращаются после матчей отбора к Кубку африканских наций

12 сентября 2024, 04:01 | Обновлено 12 сентября 2024, 04:52
66
0
Кривбасс: Бизимана и Соса сыграла за сборные, Дибанго еще не дебютировал
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Три африканских футболиста криворожского «Кривбасса» возвращаются в расположение команды после выступления в своих национальных сборных.

Защитник красно-белых Иван Дибанго со скамейки запасных наблюдал за двумя матчами сборной Камеруна в отборе к Кубку африканских наций: в 1-м туре камерунцы обыграли дома Намибию (1:0), а во 2-м матче на выезде разошлись миром со сборной Зимбабве (0:0). После двух туров Камерун идет вторым в группе J с 4 баллами, выше Кении (4) по разнице мячей.

В квалификации к тому же турниру два поединка провела сборная Руанды с полузащитником «Кривбасса» Джихадом Бизиманом. Сначала руандийцы на выезде сыграли вничью против Ливии (1:1), а затем дома отобрали очки у Нигерии (0:0). В обоих матчах Бизимана, капитан команды, провел на поле все 90 минут. А в игре против Нигерии получил предупреждение. После двух поединков Руанда идет третьей в группе D с 2 набранными баллами. Впереди – Нигерия (4) и Бенин (3).

Даниэль Соса сыграл два матча в квалификации в Кубке африканских наций за сборную Нигера. В гостевом поединке 1-го тура против Судана (0:1) и домашнего матча 2-го тура против Ганы (1:1) нападающий «Кривбасса» провел на поле все игровое время без замен. В группе F Нигер идет на последнем четвертом месте с одним набранным баллом. Выше в таблице находятся: Ангола (6), Судан (3) и Гана (1).

В основную сетку Кубка африканских наций выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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