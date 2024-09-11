Форвард Шахтера оформил дубль и помог победить сборной Буркина-Фасо

Форвард Шахтера Лассина Траоре оформил дубль и помог одержать победу сборной Буркина-Фасо.

Нападающий забил два гола в матче с Малави (3:1) в квалификации Кубка африканских наций.

После двух туров в квартете сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка и делит первое место с Сенегалом.

Кубок африканских наций

Квалификация. Группа L. 2-й тур, 10 сентября

Буркина-Фасо – Малави – 3:1

Голы: Лассина Траоре, 35, 38, Банде, 80 (пен) – Нихома, 80

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Лассина Траоре