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Кубок африканских наций
11 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:04
448
0

Форвард Шахтера оформил дубль и помог победить сборной Буркина-Фасо

Лассина Траоре дважды расписался в воротах команды Малави

11 сентября 2024, 21:35 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:04
448
0
Форвард Шахтера оформил дубль и помог победить сборной Буркина-Фасо
Лассина Траоре

Форвард Шахтера Лассина Траоре оформил дубль и помог одержать победу сборной Буркина-Фасо.

Нападающий забил два гола в матче с Малави (3:1) в квалификации Кубка африканских наций.

После двух туров в квартете сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка и делит первое место с Сенегалом.

Кубок африканских наций

Квалификация. Группа L. 2-й тур, 10 сентября

Буркина-Фасо – Малави – 3:1

Голы: Лассина Траоре, 35, 38, Банде, 80 (пен) – Нихома, 80

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Лассина Траоре

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Лассина Траоре сборная Буркина-Фасо по футболу Шахтер Донецк Кубок африканских наций сборная Малави по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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