Форвард Шахтера оформил дубль и помог победить сборной Буркина-Фасо
Лассина Траоре дважды расписался в воротах команды Малави
Форвард Шахтера Лассина Траоре оформил дубль и помог одержать победу сборной Буркина-Фасо.
Нападающий забил два гола в матче с Малави (3:1) в квалификации Кубка африканских наций.
После двух туров в квартете сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка и делит первое место с Сенегалом.
Кубок африканских наций
Квалификация. Группа L. 2-й тур, 10 сентября
Буркина-Фасо – Малави – 3:1
Голы: Лассина Траоре, 35, 38, Банде, 80 (пен) – Нихома, 80
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея: Лассина Траоре
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