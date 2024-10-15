Форвард Шахтера Лассина Траоре и его сборная Буркина-Фасо обеспечили себе участие в Кубке африканских наций 2025.

Это стало известно после победы Буркина-Фасо над Бурунди (2:0) в квалификации КАН-2025.

После 4 туров в квалификации национальная команда нападающего «Шахтера» набрала 10 очков и стала недостижимой для сборных Малави и Бурунди.

Финальный турнир пройдет летом 2025 года в Марокко. Шахтер поздравил форварда с этим достижением.

Квалификация КАН-2025. Группа L

ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций