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Кубок африканских наций15 октября 2024, 08:12 | Обновлено 15 октября 2024, 08:48
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ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций
Сборная Буркина-Фасо выиграла у Бурунди в квалификации КАН-2025
15 октября 2024, 08:12 | Обновлено 15 октября 2024, 08:48
259
0
Форвард Шахтера Лассина Траоре и его сборная Буркина-Фасо обеспечили себе участие в Кубке африканских наций 2025.
Это стало известно после победы Буркина-Фасо над Бурунди (2:0) в квалификации КАН-2025.
После 4 туров в квалификации национальная команда нападающего «Шахтера» набрала 10 очков и стала недостижимой для сборных Малави и Бурунди.
Финальный турнир пройдет летом 2025 года в Марокко. Шахтер поздравил форварда с этим достижением.
Квалификация КАН-2025. Группа L
ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций
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