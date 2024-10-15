Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций
Кубок Африки
Бурунди
13.10.2024 19:00 – FT 0 : 2
Буркина Фасо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
15 октября 2024, 08:12 | Обновлено 15 октября 2024, 08:48
259
0

ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций

Сборная Буркина-Фасо выиграла у Бурунди в квалификации КАН-2025

15 октября 2024, 08:12 | Обновлено 15 октября 2024, 08:48
259
0
ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций
Лассина Траоре

Форвард Шахтера Лассина Траоре и его сборная Буркина-Фасо обеспечили себе участие в Кубке африканских наций 2025.

Это стало известно после победы Буркина-Фасо над Бурунди (2:0) в квалификации КАН-2025.

После 4 туров в квалификации национальная команда нападающего «Шахтера» набрала 10 очков и стала недостижимой для сборных Малави и Бурунди.

Финальный турнир пройдет летом 2025 года в Марокко. Шахтер поздравил форварда с этим достижением.

Квалификация КАН-2025. Группа L

ФОТО. Траоре из Шахтера пробился с Буркина-Фасо на Кубок африканских наций

По теме:
Украинское Классико. Все билеты на матч между Динамо и Шахтеров проданы
ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни
ФОТО. Продолжение эры Мальдини. Сын легенды дебютировал за сборную Италии
Кубок африканских наций Шахтер Донецк Лассина Траоре сборная Буркина-Фасо по футболу фото сборная Бурунди по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Футбол | 14 октября 2024, 10:00 16
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера

Матч состоится 14 октября в 21:45

Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Футбол | 14 октября 2024, 23:41 164
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию

Команды обменялись голами

100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 15.10.2024, 05:42
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Другие виды | 14.10.2024, 17:50
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
В Чехии дали оценку матчу против Украины в Лиге наций
Футбол | 15.10.2024, 07:30
В Чехии дали оценку матчу против Украины в Лиге наций
В Чехии дали оценку матчу против Украины в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
13.10.2024, 14:55 7
Теннис
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 7
Футбол
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
Капитан Natus Vincere потерял близкого человека во время победы на IEM Rio
14.10.2024, 10:09
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем