Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина WU-17 – Швейцария WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 13:43 | Обновлено 25 ноября 2025, 13:50
97
0

Украина WU-17 – Швейцария WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября в 12:00 матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2026 WU-17

УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 стартует в первом раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

26 ноября в 22:00 в румынском городе Киажна сыграют Украина WU-17 и Швейцария WU-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда играет в группе 6 Лиги А вместе с Австрией, Швейцарией и Румынией.

Турнир в этой группе пройдет в Румынии с 26 ноября до 2 декабря.

Далее сине-желтые сыграют с Австрией (29 ноября в 11:00) и Румынией (2 декабря в 12:00).

Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

Инфографика

По теме:
Людмила ЛЕМЕШКО: «Решающим для сборной будет матч с Румынией»
Сборная Украины WU-17 26 ноября стартует в квалификации Евро-2026
Известен состав девичьей сборной Украины WU-17 на первый раунд отбора Евро
женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 женская сборная Швейцарии по футболу Украина - Швейцария смотреть онлайн Людмила Лемешко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
