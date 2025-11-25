Украина WU-17 – Швейцария WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девичья сборная Украины WU-17 стартует в первом раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

26 ноября в 22:00 в румынском городе Киажна сыграют Украина WU-17 и Швейцария WU-17.

Украинская команда играет в группе 6 Лиги А вместе с Австрией, Швейцарией и Румынией.

Турнир в этой группе пройдет в Румынии с 26 ноября до 2 декабря.

Далее сине-желтые сыграют с Австрией (29 ноября в 11:00) и Румынией (2 декабря в 12:00).

Сборные, которые займут последние места в группах, продолжат сезон во втором раунде Лиги В. Посев участников перед вторым раундом отбора Евро-2026 WU-17 будет зависеть от того, какие места в своих группах команды займут в первом раунде.

Жеребьевка второго раунда отбора Евро-2026 WU-17 состоится 11 декабря. Матчи этого этапа будут длиться до 25 марта 2026 года. По его итогам определятся 7 сборных, которые составят компанию Северной Ирландии в финальной стадии турнира, который пройдет с 3 до 16 мая 2026 года.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа А6. Румыния

1-й тур, 26.11.2025

12:00. Украина – Швейцария (Киажна)

– Швейцария (Киажна) 12:00. Австрия – Румыния (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

11:00. Австрия – Украина (Буфтя)

(Буфтя) 16:00. Швейцария – Румыния (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

12:00. Румыния – Украина (Буфтя)

(Буфтя) 12:00. Швейцария – Австрия (Тунари)

