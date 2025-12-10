Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2027
Чемпионат Европы
10 декабря 2025, 12:07 | Обновлено 10 декабря 2025, 12:59
266
0

Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2027

«Сине-желтые» сыграют в квартете 9 против Черногории, Польши и Англии

10 декабря 2025, 12:07 | Обновлено 10 декабря 2025, 12:59
266
0
Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2027
УАФ. Сборная Украины по футболу U-17

Сборная Украины по футболу U-17 узнала соперников в первом раунде квалификации чемпионата Европы-2027. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

«Сине-желтые» сыграют в квартете 9 против Черногории, Польши и Англии. Во второй раунд квалифицируются 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места.

Остальные 26 команд примут участие во втором раунде Лиги B. Мини-турниры будут проходить с 1 июля по 17 ноября 2026 года.

Второй раунд запланирован на весну 2027 – этот этап также будет отбором к чемпионату мира в Катаре.

Соперники Украины U-17 в квалификации Евро-2027:

  • Черногория
  • Польша
  • Украина
  • Англия

Евро-2027 (U-17). Первый квалификационный раунд

  • Группа 1: Ирландия, Дания, Уэльс, Эстония.
  • Группа 2: Германия, Северная Ирландия, Литва, Азербайджан.
  • Группа 3: Испания, Швейцария, Израиль, Лихтенштейн.
  • Группа 4: Швеция, Шотландия, Финляндия, Албания.
  • Группа 5: Словакия, Норвегия, Нидерланды, Мальта.
  • Группа 6: Португалия, Сербия, Болгария, Андорра.
  • Группа 7: Исландия, Греция, Босния и Герцеговина, Гибралтар.
  • Группа 8: Чехия, Словения, Белоруссия, Молдова.
  • Группа 9: Черногория, Польша, Украина, Англия.
  • Группа 10: Франция, Италия, Люксембург, Армения.
  • Группа 11: Турция, Северная Македония, Венгрия, Сан-Марино.
  • Группа 12: Бельгия, Хорватия, Латвия, Косово.
  • Группа 13: Кипр, Румыния, Фарерские острова.
  • Группа 14: Казахстан, Австрия, Грузия.

Инфографика

По теме:
Будущее сборной. Завершился турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Евро-2026 U-17. Украина входит в корзину 1 для жеребьевки Лиги B этапа 2
В УЕФА утвердили хозяев следующих чемпионатов Европы U-17 и U-19
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 сборная Черногории по футболу U-17 сборная Англии по футболу U-17 сборная Польши по футболу U-17 жеребьевка чемпионата Европы
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал
Футбол | 10 декабря 2025, 12:31 0
Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал
Жозе МОУРИНЬО – про Лигу чемпионов, трансферы Бенфики и переход в Реал

Лиссабонский клуб сыграет против итальянского «Наполи» в матче шестого тура

Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Футбол | 10 декабря 2025, 06:02 8
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение

Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Футбол | 10.12.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Футбол | 10.12.2025, 10:33
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Стало известно, когда КДК примет решение по матчу Металлист 1925 – Верес
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Футбол | 09.12.2025, 18:32
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Сабо дал прогноз на чемпионат для Динамо и назвал будущего чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 14
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 35
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем