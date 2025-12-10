Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2027
«Сине-желтые» сыграют в квартете 9 против Черногории, Польши и Англии
Сборная Украины по футболу U-17 узнала соперников в первом раунде квалификации чемпионата Европы-2027. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
«Сине-желтые» сыграют в квартете 9 против Черногории, Польши и Англии. Во второй раунд квалифицируются 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места.
Остальные 26 команд примут участие во втором раунде Лиги B. Мини-турниры будут проходить с 1 июля по 17 ноября 2026 года.
Второй раунд запланирован на весну 2027 – этот этап также будет отбором к чемпионату мира в Катаре.
Соперники Украины U-17 в квалификации Евро-2027:
- Черногория
- Польша
- Украина
- Англия
Евро-2027 (U-17). Первый квалификационный раунд
- Группа 1: Ирландия, Дания, Уэльс, Эстония.
- Группа 2: Германия, Северная Ирландия, Литва, Азербайджан.
- Группа 3: Испания, Швейцария, Израиль, Лихтенштейн.
- Группа 4: Швеция, Шотландия, Финляндия, Албания.
- Группа 5: Словакия, Норвегия, Нидерланды, Мальта.
- Группа 6: Португалия, Сербия, Болгария, Андорра.
- Группа 7: Исландия, Греция, Босния и Герцеговина, Гибралтар.
- Группа 8: Чехия, Словения, Белоруссия, Молдова.
- Группа 9: Черногория, Польша, Украина, Англия.
- Группа 10: Франция, Италия, Люксембург, Армения.
- Группа 11: Турция, Северная Македония, Венгрия, Сан-Марино.
- Группа 12: Бельгия, Хорватия, Латвия, Косово.
- Группа 13: Кипр, Румыния, Фарерские острова.
- Группа 14: Казахстан, Австрия, Грузия.
Инфографика
