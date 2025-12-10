Сборная Украины U-17 узнала соперников в квалификации Евро-2027

Сборная Украины по футболу U-17 узнала соперников в первом раунде квалификации чемпионата Европы-2027. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

«Сине-желтые» сыграют в квартете 9 против Черногории, Польши и Англии. Во второй раунд квалифицируются 14 победителей групп и 14 команд, которые займут вторые места.

Остальные 26 команд примут участие во втором раунде Лиги B. Мини-турниры будут проходить с 1 июля по 17 ноября 2026 года.

Второй раунд запланирован на весну 2027 – этот этап также будет отбором к чемпионату мира в Катаре.

Соперники Украины U-17 в квалификации Евро-2027:

Черногория

Польша

Украина

Англия

Евро-2027 (U-17). Первый квалификационный раунд

Группа 1: Ирландия, Дания, Уэльс, Эстония.

Ирландия, Дания, Уэльс, Эстония. Группа 2: Германия, Северная Ирландия, Литва, Азербайджан.

Германия, Северная Ирландия, Литва, Азербайджан. Группа 3 : Испания, Швейцария, Израиль, Лихтенштейн.

: Испания, Швейцария, Израиль, Лихтенштейн. Группа 4: Швеция, Шотландия, Финляндия, Албания.

Швеция, Шотландия, Финляндия, Албания. Группа 5: Словакия, Норвегия, Нидерланды, Мальта.

Словакия, Норвегия, Нидерланды, Мальта. Группа 6 : Португалия, Сербия, Болгария, Андорра.

: Португалия, Сербия, Болгария, Андорра. Группа 7: Исландия, Греция, Босния и Герцеговина, Гибралтар.

Исландия, Греция, Босния и Герцеговина, Гибралтар. Группа 8: Чехия, Словения, Белоруссия, Молдова.

Чехия, Словения, Белоруссия, Молдова. Группа 9 : Черногория, Польша, Украина, Англия.

: Черногория, Польша, Украина, Англия. Группа 10 : Франция, Италия, Люксембург, Армения.

: Франция, Италия, Люксембург, Армения. Группа 11 : Турция, Северная Македония, Венгрия, Сан-Марино.

: Турция, Северная Македония, Венгрия, Сан-Марино. Группа 12: Бельгия, Хорватия, Латвия, Косово.

Бельгия, Хорватия, Латвия, Косово. Группа 13 : Кипр, Румыния, Фарерские острова.

: Кипр, Румыния, Фарерские острова. Группа 14: Казахстан, Австрия, Грузия.

